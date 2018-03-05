正妹為圓「網美夢」每天打卡度假 結果負債30萬夢碎

正妹為圓「網美夢」每天打卡度假 結果負債30萬夢碎(圖翻攝自IG/lissettecalv)

友善列印
/綜合報導

IG上經常能看見網美的照片，讓人嚮往那種美麗的生活方式。美國邁阿密一名女子5年前搬至紐約實習，為了一圓「網美夢」，因此她砸下大筆的錢，營造出奢華的形象，希望可以藉此提升名氣，但最後仍因經濟負擔太大而破局，她甚至還為此負債1萬美元（約新台幣30萬元）。

Lissette Calveiro（@lissettecalv）分享的貼文 張貼

綜合外媒報導，26歲卡爾韋羅（Lissette Calveiro）於2013年前往紐約實習，由於她嚮往電影《慾望城市》的生活方式，儘管實習期間的薪水僅能支付交通費，但她仍決定要當一名網美，每次拍照都不能穿相同的服飾，每個月需花費1000美元（約新台幣3萬元）買名牌包及飾品，200美元(約新台幣5857元)買時尚配件。

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除了追求高檔物質，還需經常外出旅遊，卡爾韋羅曾去過拉斯維加斯、洛杉磯等地，甚至還曾為了聽歌手希雅（Sia）的演唱會，花費700美元機票（約新台幣2萬元）至德州，而她賺得錢根本無法負擔龐大的支出，導致最後負債1萬美元，她才從夢中清醒，發現自己過的生活根本不正常「如果仔細去看，我在2016年到各地旅遊，但全是為了IG的貼文而已」、「我一直都在欺騙自己，債務把我壓得喘不過氣」。

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最後，她與朋友在曼哈頓北邊合租套房，並規定自己一個月僅能花費700美元，也學習自己做飯、理財，花了14個月還完債務，於2016年底回到紐約任職公關。卡爾韋羅也提到，在IG上根本不會有人關心他人的經濟狀況，間接影響許多女孩追求美麗照片營造出的假象，如今卡爾韋羅的生活過得很務實，也讓她覺得更加真實。

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