獨居婦離奇失蹤3年！新房客牆縫驚見乾枯骸骨

獨居婦離奇失蹤3年！新房客牆縫驚見乾枯骸骨（圖／翻攝dailymail）

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瑪莉被發現時，卡在一樓牆縫當中。（圖／翻攝dailymail） 瑪莉被發現時，卡在一樓牆縫當中。（圖／翻攝dailymail）

美國德州一名61歲獨居老婦瑪莉（Mary Stewart Cerruti）自2015年起離奇失蹤，直到去年新房客入住，意外在牆縫中驚見「乾枯的骸骨」，嚇得趕緊報警，經調查後確認那正是消失已久的瑪莉。初步判斷是因為住家老舊，事發當下她正在閣樓走動，地板脆弱承受不了重量，導致踏破垂直卡進牆縫受困等死。

綜合外媒報導，瑪莉平時平時過著簡樸規律的生活，雖然不常主動與人交談，但為人親切，鄰居們都認識她。2015年某日，鄰居發現瑪莉門前郵箱信件已經堆滿了許久，遲遲不見她拿進屋內，這段時間也未見她出門，心想不對勁，打算從窗戶一探屋內情況，但由於窗簾緊閉，導致什麼都看不見。

新房客除了發現沾滿灰塵乾枯的白骨之外，還找到發霉的運動鞋、眼鏡、破爛衣物。（圖／翻攝dailymail） 新房客除了發現沾滿灰塵乾枯的白骨之外，還找到發霉的運動鞋、眼鏡、破爛衣物。（圖／翻攝dailymail）
新房客除了發現沾滿灰塵乾枯的白骨之外，還找到發霉的運動鞋、眼鏡、破爛衣物。（圖／翻攝dailymail） 新房客除了發現沾滿灰塵乾枯的白骨之外，還找到發霉的運動鞋、眼鏡、破爛衣物。（圖／翻攝dailymail）

瑪莉失蹤三年時間，政府將她的房子接管後，藉由仲介租售給新房客，當新房客入住後，卻在牆縫中驚見一具沾滿灰塵乾枯的白骨，甚至還找到發霉的運動鞋、眼鏡、破爛衣物等等，嚇得急忙報警。

經警方調查發現，該具白骨正是失蹤已久的瑪莉，懷疑是住家老舊，而事發當時她正在閣樓走動，一不小心踏破了閣樓地板，導致卡在一樓牆縫當中無法脫困，再加上獨居、門窗緊閉之下，只能活生生地卡在牆縫中等死。

但鄰居戴維斯（Roxanne Davis）卻認為案情不單純，懷疑可能慘遭毒手，並透露過去曾有建商打算買下瑪莉住家這塊地拿來蓋豪宅，不過遭到她拒絕，還曾說搞房地產的都是壞人，目前警方正朝此方向調查，死因有待進一部釐清。

鄰居戴維斯（Roxanne Davis）認為案情不單純。（圖／翻攝dailymail） 鄰居戴維斯（Roxanne Davis）認為案情不單純。（圖／翻攝dailymail）
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