超人氣童星組合「7公主」14年後合體 美得不像話

超人氣童星組合「7公主」14年後合體。（圖片翻攝自Youtube/JTBC Entertainment）

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／綜合報導
7公主在節目中合體，光是剪影就讓現場來賓驚呼「起雞皮疙瘩了！」（影片取自Youtube/JTBC Entertainment）

超人氣童星「7公主」（7공주），是韓國歷史上年紀最小的團體組合，2004年出道時，年紀最大的成員吳昭英（오소영）才9歲，「忙內」朴幼林（박유림）僅僅5歲，當年攻台發行的首張專輯《7公主的純愛日記》主打歌「Love Song」也曾被楊丞琳翻唱成中文歌「慶祝」，如今14年過去了，歷經解散的7公主早已長成亭亭玉立的少女，日前7人再度合體，不只高顏值受到關注，就連歌聲也變得更加成熟穩定，不少網友大讚「不輸現在的女團啊！」

超人氣童星組合「7公主」14年後合體 美得不像話 7公主（7공주）是韓國歷史上年紀最小的團體組合。（圖片翻攝自Youtube/JTBC Entertainment）

時隔14年，當年的稚嫩女童破天荒在綜藝節目《尋找Sugar Man 2》中合體，光是剪影就讓現場來賓驚呼「起雞皮疙瘩了！」成員不僅各個擁有超高顏值，表演夯曲「Love Song」時的完美演出同樣讓粉絲感到驚豔，節目播出後更是好評不斷。

吳昭英IG 「7公主」14年後合體，美得不像話！（圖片翻攝自吳昭英IG）

根據《ETtoday星光雲》報導，就讀西江大學的隊長吳昭英，近日確定錄取進入英國BBC電視台，即將出國就職，老么朴幼林則考取南韓科學技術院（KAIST），其他成員則是正就讀戲劇系。

7公主的合體演出勾起不少粉絲過往的回憶，紛紛留言驚呼「好懷念啊」、「看到起雞皮疙瘩」、「太感動了！邊看邊流淚」、「現在也完全可以再出道！」

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