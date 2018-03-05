環境的力量讓口袋破洞 小資女拚名牌包淪月光美少女

2018年03月05日 18:26 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

剛到電視台當記者時，在一場百貨公司的記者會上，比較熟的女記者，跟我開懷聊天，她突然看著我的包包一眼，好心且慷慨的說：「我有好多廠商送的包包，送你一個吧。」我笑著婉謝，但突然了解，原來我手上拿著的這個路邊攤包包，不稱頭到，同業會想幫助我XDDD

物質跟風的力量，比強烈颱風還要強勁，可以讓多數人服膺，當同業每個女記者都拿著香奈兒、LV、PRADA時，你也會逐漸認為，這些基本款起跳價都要破三、四萬的包包，跟陽光、空氣、水一樣是活下去的必需品，因此即便我當時的薪水只有三萬多，我也開始奔向買LV包包的國度，一個包可以花掉我一個月的薪水，每當買新包包時，我總會讚嘆似的，深深吸一口氣，聞著包包的味道說：「這皮革好香啊」，當時我的同學們都知道我很愛LV，我生日時大家集資買相關產品給我，最誇張的時候，不僅名片盒是LV，甚至連裝原子筆的筆袋，都是LV，我快樂嗎？ 挺開心的，但戶頭有點空就是了。

在追逐名利是主流價值的社會裡，成功的定義是，開名車，住豪宅，拿名牌包，廣告跟所有媒體通通都這樣跟你洗腦與吹捧，強調有這些東西才是有品味，才是上流人士，但都不跟你強調心靈的快樂有多重要，主因是心靈的快樂，無法當商品來販售，所以不值得吹捧。

我當時踩著超高的高跟鞋跑新聞，身上穿著華麗的洋裝，手上拿著名牌包，這些道具支撐起我的門面與脆弱的自尊，我的自信除了來自工作能力的被肯定外，也來自這些物質，總覺得要有這些高貴的行頭，我才能在受訪者面前抬頭挺胸，匹配起每天在五星飯店的採訪行程，以及跟藝人或名人專訪時，不會失了顏面。

說也奇怪，當我是小記者時，身上的配件，華麗如孔雀開屏，唯恐人人不知我的存在，就差沒在頭上裝上一盞LED燈，張揚的說我在這。

等我升主管時，照理薪水更多了，不是更應該大買特買這些「成功人士的配件」嗎，沒有耶！我像是熱戀過後一般，突然對這一切無感，變心似的提不起興致，原因大概如下：

一、我對自己有自信了，即便別人以貌取人，也傷不到我的自尊，所以我不需要名牌包來支撐 。

二、我不用拋頭露面了，出門採訪這事情，跟我無關，我跟一般上班族一樣，每天在公司不用出去，只需要用電話調度記者，因此不需要華美的孔雀開屏，且一直開屏是很累的事情啊 ，孔雀如果一直24小時開屏，應該也會累到尾巴抽筋去看復健科吧。

三、隨著年紀的增長，我有更多需要花錢的地方，爸媽的孝養金，房貸等等，更多務實的開銷，比虛華的事情更重要，我從成功人士的消費漩渦中清醒，在社會大學中進階，我長大了。

環境的力量，讓口袋破洞，失去理智，狂買名牌包的事情，不斷在年輕人的身上重演，菜鳥女記者來面試時，大都一身樸素，最多就是一件黑色套裝撐場面，但大概來了半年到一年，名牌包這個配備就會出現了，我不是說名牌包不能買，但以菜鳥記者的薪水，確實很難支撐這個高貴的商品，常常看到的是，女記者在亮麗的外表下，過著月光美少女的窮日子。

名牌包給我的震撼，最大的一次是，我有個朋友，她擁有滿坑滿谷的名牌包，在跟丈夫談離婚時來找我，她哭得亂七八糟，喝得爛醉，她中間離席去上廁所時，我看著椅子上的香奈兒包包，突然一陣茫然，覺得這樣幾十萬的包包，也無法填補婚姻跟心靈上的傷口啊！物質帶給你的快樂以及對人生的幫助，其實比你想像中的短。

現在如果你遇到我，我手上拿的是一個印著狗頭的塑膠包包，且底部周圍還有一些小破洞，但我很愛這個包包，它的售價只有一千多，因此我可以隨意丟，隨意用，所以我是這包包的主人，而不是像過去，拿名牌包包時，如手捧豆腐，小心翼翼呵護著這些包包大爺們，弄得很像它們是我的主人，我是它們僕人似的，真是莫名其妙到極點。

至於那些當年買的名牌包去哪了呢 ? 都在衣櫃睡覺，何時會出來透氣，我也不知道，但我真心覺得拿塑膠包包，比較自由自在，我寫這篇文章不是要說名牌包不漂亮不好用，相反的，其實都挺美的，且LV的皮革真的可以用很久，我想說的重點是以下兩點：

第一、環境的力量，對你的影響力永遠比你想像中的大，它可以360度翻轉你的價值觀，讓簡樸人變得虛華，不可不慎。

第二、物質的快樂是很短暫的，擁有一樣東西後，它往往就變成點點虛線，不在你心上了，要不要為了物質拚搏到犧牲人生與健康，我覺得很值得你去思考。