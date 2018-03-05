跟團出國...團員放任小孩吵鬧 他怒譙：不要臉的家長！

跟團出國...團員放任小孩吵鬧 他怒譙：不要臉的家長！(圖片／翻攝自爆怨公社)

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不少人出國會選擇跟團，如此可以省去要自己規劃行程的時間，但跟團不只要慎選業者和導遊，碰上這種團員更讓人一肚子火！就有網友表示，自己一家三口跟團到韓國旅行，同團中卻有團員整個行程中放任小孩吵鬧，完全不管造成他人的困擾，讓該網友氣的飆罵，「怎麼會有那麼不要臉的家長！」

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，帶著老婆和女兒跟團到韓國旅遊，整團約有30個人，其中年紀最小的就是女兒和另一個小男生，一開始覺得還不錯女兒能有個年紀相仿的的玩伴，沒想到第二天起就是夢魘的開始...小男生玩起來大吼大叫不知道停止，甚至還在公共場合倒地打滾，小男生的媽媽完全沒有制止，讓原PO超傻眼。

甚至當原PO一家人想要拍合照時，小男生也不斷地亂入搗亂，「他媽媽也是用嘴巴喊一喊，似乎已經習慣他小孩黏著別人，都不知道別人已經頭上三條線，而且韓國人一直看真的很丟臉。」原PO還說道，「這小男生一直黏著我女兒玩，他媽媽也採放任態度，而且不停跟別人聊天，變成我們要顧她的小孩。」

不僅如此，小男生甚至會肢體遊戲揮打大人，幾次我女兒要學他都被原PO責罵，但小男生依然故我，還一度打到原PO老婆的臉。原PO表示，原本該是個開心舒服的行程，最後一天回到台灣後「累的跟狗一樣」，原PO憤怒地說，「氣死人怎麼會有那麼不要臉的家長，不知道顧小孩很累嗎？請別再把自己的小孩丟給別人顧好嗎？」

文章一出，引發許多網友熱烈討論，紛紛留言表示，「出去玩本來就是要開心的，而且也不認識，根本不用跟他們客氣，尤其是那個媽媽！」、「這種家長真的很恐怖，替小孩未來感到憂慮」、「跟團無法選團友吧！只能出發前燒香、禱告祈禱遇到好團友」、「對方自己不管小孩，你還跟他客氣哦？」、「真的倒楣......你在行程結束最後一天給那個家長難看，反正再也不會碰面了」。

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