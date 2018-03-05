洞很大卻對不準？女房務崩潰清尿 男網友曝4原因

2018年03月05日 18:27 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

男女在生活習慣上有許多不同之處，尤其是在衛生方面，近日有女房務員抱怨，表示每每在清理男客房間時，廁所馬桶邊緣和地板常常沾有尿漬，導致臭味瀰漫，讓她感到相當生氣，怒吼「明明一個洞那麼大，為什麼不好好的射？」對此，有男網友出面解釋「尿不準」四種可能，並感嘆：「尿尿比女生想的還要複雜！」

一名女房務員爆氣在臉書《爆怨公社》貼文，表示本身已經做了數年房務，但仍不能夠理解男生總是把坐式馬桶尿得到處都是的原因，「明明一個洞那麼大，為什麼不好好的射？馬桶邊邊都是尿、地板也是，難道都不知道尿味道很臭很難清理嗎？」在忍無可忍之下，她提出了疑問：「這問題困擾我很久，我真的很想知道答案。」

文章掀起網友熱議，紛紛直呼「尿完擦拭乾淨是禮貌，是個人的修養問題」、「坐著尿就沒這個問題了」、「先別說男生，女生一堆半蹲的也沒好到哪」、「這個我也很困擾，為什麼飯店房間只有坐式馬桶！也做個小便斗啊」、「男女尿尿方式不一樣！因為男生放尿時會噴很遠而慢慢的變近」、「這就是為何會有小便斗這產品出現的原因」。

其中有位男網友整理出「尿不準」四種原因，分別是洞口分叉、包皮過長、勃起無法控制，以及個人隱疾造成滴滴答答等都會改變軌道，但也強調「撇除一些沒公德心的男人之外，大部份的男生絕不是故意尿不準」、「單純尿尿這動作，其實遠比女生想的還要來得複雜…」。

但他也表示，這狀況其實不只有男性，許多女性也有如廁不良習性，重點在於公德心，對此提醒男女都要有自覺性，若不慎尿到外面，記得要擦乾淨，「不要給下一位使用者與清潔人員造成困擾！」