洞很大卻對不準？女房務崩潰清尿 男網友曝4原因

洞很大卻對不準？女房務崩潰清尿 男網友曝4原因（圖／爆怨公社／達志影像）

友善列印
／綜合整理

男女在生活習慣上有許多不同之處，尤其是在衛生方面，近日有女房務員抱怨，表示每每在清理男客房間時，廁所馬桶邊緣和地板常常沾有尿漬，導致臭味瀰漫，讓她感到相當生氣，怒吼「明明一個洞那麼大，為什麼不好好的射？」對此，有男網友出面解釋「尿不準」四種可能，並感嘆：「尿尿比女生想的還要複雜！」

一名女房務員爆氣在臉書《爆怨公社》貼文，表示本身已經做了數年房務，但仍不能夠理解男生總是把坐式馬桶尿得到處都是的原因，「明明一個洞那麼大，為什麼不好好的射？馬桶邊邊都是尿、地板也是，難道都不知道尿味道很臭很難清理嗎？」在忍無可忍之下，她提出了疑問：「這問題困擾我很久，我真的很想知道答案。」

文章掀起網友熱議，紛紛直呼「尿完擦拭乾淨是禮貌，是個人的修養問題」、「坐著尿就沒這個問題了」、「先別說男生，女生一堆半蹲的也沒好到哪」、「這個我也很困擾，為什麼飯店房間只有坐式馬桶！也做個小便斗啊」、「男女尿尿方式不一樣！因為男生放尿時會噴很遠而慢慢的變近」、「這就是為何會有小便斗這產品出現的原因」。

其中有位男網友整理出「尿不準」四種原因，分別是洞口分叉、包皮過長、勃起無法控制，以及個人隱疾造成滴滴答答等都會改變軌道，但也強調「撇除一些沒公德心的男人之外，大部份的男生絕不是故意尿不準」、「單純尿尿這動作，其實遠比女生想的還要來得複雜…」。

但他也表示，這狀況其實不只有男性，許多女性也有如廁不良習性，重點在於公德心，對此提醒男女都要有自覺性，若不慎尿到外面，記得要擦乾淨，「不要給下一位使用者與清潔人員造成困擾！」

跟團出國...團員放任小孩吵...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。