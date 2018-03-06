大蒜抗癌又殺菌！但這3種人吃下肚「會病得更嚴重」

大蒜抗癌又殺菌！但這3種人吃下肚「會病得更嚴重」(圖片／姚志平攝)

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被稱作是「抗癌之王」的大蒜，在中西方烹飪料理中，可以說是相當重要的配角之一，更經常被製成調味料加入菜餚。事實上，大蒜中含有一種「硫化物」，一但入口至腸道後，能夠增強消化系統的免疫力，對於預防胃癌、腸癌都有一定的作用。

另外，大蒜還具有「降血脂」和「殺菌」的功效，能夠降低幫助降低心臟疾病及中風的發作；大蒜中的大蒜素，更是對許多外來的細菌都有消滅預防的作用，能夠阻擋對人體有害的細菌孳生。但其實大蒜的保健功效雖多，大部分人食用大蒜是可行的，但有3種人最好不要食用！

根據《健康報網》分析，有「3大族群」的人最好避免吃大蒜。首先是「眼疾患者少吃大蒜」，因為大蒜屬較刺激辛辣的食物，雖說大蒜含有的大蒜素能幫助殺菌，但這也可能導致眼神經損傷。因此建議有眼部疾病，或本來眼睛就不好的人要少吃大蒜。

再來「肝病患者別吃」，中醫師認為，大蒜無論是氣味或口味，都是屬於較刺激辛辣和燥熱的調味品，並不適合肝火較重的肝病患者食用。肝炎患者食用大蒜容易出現噁心想吐的症狀，對腸胃的刺激作用可能導致病情加重。而大蒜中還含有一些揮發性成分，可能會降低血紅素和紅血球的生成，導致出現貧血的情況，對肝病患者的治療有害無益。

最後，「胃病患者不宜吃」雖說有強調大蒜能預防胃癌，但不代表就對腸胃沒有刺激性！如果吃太多的話，可能會刺激腸胃道，對一些本來就有胃炎、腸炎、腹瀉的人來說，大蒜可能會使病情加重。平時腸胃就較虛弱的人，最好不要「生吃」大蒜，因為這可能會刺激胃黏膜，導致發生噁心、嘔吐。另外消化道潰瘍，像是胃潰瘍、十二指腸潰瘍的患者，大蒜最好要少吃，以免加重病況。

文章來源：健康報網

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