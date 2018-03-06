惡劣！壞鄰居獨佔頂樓10年 「裝鐵門上鎖」禁住戶使用

2018年03月06日 07:01 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

公寓大廈頂樓及通道樓梯為公共空間，若是放置私人物品或佔為己有，很可能會讓其他住戶無法忍受。近日有網友爆料，表示住處有住戶公然佔用頂樓空間，甚至還安裝鐵門上鎖，禁止外人進出，時間已經長達10年之久，讓人看了相當無言！

一名網友在臉書《爆料公社》上傳照片，表示自己住的是一般公寓，頂樓空間及通道樓梯長期被住戶擅自佔用，不但加蓋鐵皮屋，甚至還在通道處安裝鐵門並上鎖，讓他看不下去，忍不住痛罵：「原來還有這種事情，獨佔的理所當然強佔其他住戶權利。」

頂樓加蓋在台灣相當常見，許多網友皆有類似經歷，紛紛表示「我們家也有這情形」、「老公寓很多都如此」、「這樣火災怎麼逃難？」、「好扯，直接一層樓價格買兩層樓空間」、「可以拍照，寄到市府信箱去檢舉，這已經有安全上的危險了」。

依據公寓大廈管理條例第16條第2項規定，「住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵佔巷道妨礙出入。 」縣(市)主管機關處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善或履行義務，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。

更甚者恐涉刑法第189條之2規定，「阻塞集合住宅或共同使用大廈之逃生通道，致生危險於他人生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑；因而致人於死者，處七年以下有期徒刑；致重傷者，處五年以下有期徒刑。」