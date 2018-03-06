真「天龍國」！台北求職月薪55K 大安區套房得月繳2萬5

真「天龍國」！台北求職月薪55K 大安區套房得月繳2萬5(圖/ 取自中時資料庫)

友善列印

4日有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，講到他的堂弟碩士畢業後馬上找到第一份工作，公司位在台北市大安區，月薪有55K之外，一年含年終能拿到「14個月」薪水，因此堂弟決定在公司附近租一間獨立套房；而堂弟租的套房得月繳25K，甚至不包含水、電、網路費等，另外每個月還要繳1千多元管理費。

堂弟的爸媽聽到台北市租屋房價超震驚，認為這種價錢在桃園可以租「3房2廳含車位」的房子，說不定月租還有找；堂弟也用房租太貴為由，不願意給他的爸媽孝親費，所以他們才會詢問他，深怕堂弟被房仲欺騙。

原PO表示他自己也沒有住過這麼好的套房，但有上網搜尋租屋網看房價，「那附近是很多2萬多的沒錯」，不過，他也認為有差不多但不用那麼貴的套房，不清楚堂弟的想法，他也有私下問堂弟25K套房如何，對方也說還好，「大安區就那個價位正常」。

原PO有特地到租屋網站搜尋租屋房價，大安區確實有不少25K左右的套房。 原PO有特地到租屋網站搜尋租屋房價，大安區確實有不少25K左右的套房。(圖/ 翻攝自591租屋網站)

網友堂弟「月薪55K住25K套房」的例子引起網友熱烈討論，有大票網友認為堂弟的決定根本沒辦法存錢，「念到碩士結果存的錢比大學生還少」、「幫(房東)繳房貸？」、「這樣怎麼存錢？」；有部分網友認為大安區才是真「天龍國」，紛紛直言「大安區本來就皇城啦」、「剛進天龍國，久了就知道」。

有不少人則認為堂弟可能是不想給孝親費，才會做出這種決定，「只是不想繳孝親費而已」、「他在嫌父母爛啊，有種給他買一棟大安區的房子，那他就會付孝親費了」、「他兒子想要自己享受少給孝親」。

堂弟租屋的狀況引起網友熱烈討論。 堂弟租屋的狀況引起網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

文章來源：批踢踢實業坊

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