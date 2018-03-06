化糞池內挖到軍火庫！屋主改建廁所 竟發現上百枚未爆彈

2018年03月06日 08:38 陳慶餘

還好沒爆炸！中國大陸江蘇省丹陽市一戶人家，日前在裝修自家房屋時，竟然在廁所底下的化糞池挖出未爆彈，嚇得他們趕緊報警處理，而在經過防爆小組仔細挖掘後，竟發現了上百枚日製手榴彈及未爆彈，儼然就是個小型軍火庫。

綜合媒體報導，上個月28號下午警方接獲報案，指出丹陽市導墅鎮老街的一間房屋內挖出好幾枚未爆彈，而警方也立刻出動防爆小組到場處理，並且發現住戶已經挖出了3枚未爆彈，「他當時還用個電鑽在鑽呢，我一看那個電鑽我就緊張了，他又不懂，他用電鑽鑽，萬一鑽爆掉了，這個後果不堪設想」，鎮江巡特警支隊三大隊副大隊長、防爆專家羅金芳在看到眼前的景象後，隨即要求住戶停止挖掘，並且跳入坑洞中觀察。

在經過了5個小時的挖掘，防爆小組一共在化糞池內清出了100枚日式手榴彈、3枚榴彈彈頭以及3枚迫擊砲。專家指出，這些未爆彈的彈體鏽蝕嚴重，很多砲彈的引信都已經完全裸露，危險性相當高，萬一爆炸就會觸發連鎖反應，後果不堪設想。據了解，這戶人家在當地已經住了超過10年，沒想到卻在改建廁所時在家中的化糞池內發現一個小型的軍火庫。

羅金芳指出，若是一般的武器存貨，不可能會這麼多，「必須是一個儲藏點，才可能集中，那麼集中，而且是100多枚，各種類型的都有，手榴彈、迫擊砲彈都有，還有榴彈砲，應該是日軍的一個儲藏點。」隨後，警方也將這100多枚未爆彈全部運往指定地點存放，將擇日銷毀。