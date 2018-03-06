她控訴餐館4菜2麵1600元 店家遭抹黑爆氣：是16人份耶

她控訴餐館4菜2麵1600元 店家遭抹黑爆氣：是16人份耶(圖/ 翻攝自中天新聞)

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她控訴餐館4菜2麵1600元 店家遭抹黑爆氣：是16人份耶(影片/ 取自中天新聞)

日前有一名李姓女子在臉書社團抱怨，她和一些朋友到南投縣某間知名餐館吃飯，點了4盤青菜和2盤炒麵，拿到帳單看到「4菜2麵1600元」讓她超傻眼，氣得將此事分享到網路上，請大家看看這樣的價錢是否合理。

李女自述被坑錢的狀況馬上引起網友熱議，不少人看到價錢也相當驚訝，質疑南投縣該不會也「墾丁化」了，「這是搶劫嗎？要翻桌了」、「好像有點貴」；不過，也有網友認為李女說詞不完整沒有提到多少人用餐，「這得要看是幾個人吃吧」，不然不就誤會店家了。

這起網路爆料事件吵得沸沸揚揚，店家老闆氣得跳出來回應，並強調事發當天李女加上同行友人一共有16個人，價目表上的青菜價錢都是「小盤價」，炒高麗菜1盤150元，但對方要求大份量，所以1盤300元；而山蘇中盤要300元，點了2盤就是600元；最後加上6人份炒麵，總共4盤菜、2大盤麵合計1620元。

店家被李女的惡意抹黑嚴重影響商譽，馬上跳出來解釋真相。 店家被李女的惡意抹黑嚴重影響商譽，馬上跳出來解釋真相。(圖/ 翻攝自中天新聞)

老闆更補充說明，事先都有跟客人報價，對方同意後他們才會料理出菜；該餐館已經是15年老店，在當地小有名氣，更是第一次遇到這種「客訴」的狀況，讓老闆無奈地說「影響商譽，損失誰賠」。因為李女的投訴導致餐館已被取消多筆訂單，有許多網友認為對方是惡意抹黑，支持老闆提告。

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