逛夜市上廁所被收10元！她驚呆發文 收費媽：嫌髒別上

逛夜市上廁所被收10元！她驚呆發文 收費媽：嫌髒別上(圖翻攝自/新竹爆料公社/右示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

有些夜市會設置廁所，方便民眾解決內急之需。日前一名女網友與弟弟至竹北夜市逛，期間上廁所時卻被一名黑衣女子收10元使用費，讓她相當納悶的發文問「是我太久沒逛夜市了嗎？」對此，黑衣女子也跳出來說明，表示在這裡打工半年，當班時都會盡力維持廁所清潔，更嗆「嫌髒嫌臭回家上，嫌貴路邊草叢上」。

逛夜市尿尿...被伸手收10塊錢 她驚呆：第一次碰到！

一名女網友在《新竹爆料公社》PO表示，弟弟進去廁所就被一名身穿黑衣的女子討上廁所10元的費用，「我逛全省知名各大夜市，第一次遇到上廁所要錢的。我不是在乎那個10元，是收費廁所跟流動廁所差不多髒」，之後還看到另一名男子進去後得知收費的事，便跑出來向朋友表示「尿尿要10元我不上了」，而此篇發文也引發網友討論。

對此，照片中的黑衣女子也跳出來說明，竹北夜市收費並非一天兩天的事，而且該廁所已經使用十幾年了，在室外日曬雨淋，要維持乾淨亮麗相當困難「我只能盡量不讓衛生紙滿地或是大便滿地，但沒辦法每個人上完都看，但是客人反應會立刻處理，我覺得在竹北夜市打工半年了，輪到我管理，我盡量維持了！」

進去廁所被一名身穿黑衣的女子討上廁所10元的費用，照片中的女子也跳出來說明(圖翻攝自／新竹爆料公社) 進去廁所被一名身穿黑衣的女子討上廁所10元的費用，照片中的女子也跳出來說明(圖翻攝自／新竹爆料公社)

也提到，提供的衛生紙還擺放在桌上任人取用，而且也有張貼告示「重點我並不會伸手要錢，除非客人遞給我放錢盒，竹北夜市是私人土地並不是公有，需要地租水電租清潔費，門口有貼公告需收費，而且我也會提醒客人夜市廁所的規則」。

最後回嗆「您有選擇不要的權力，但可以別事後酸給大家看好嗎！最後我只有兩句話說，嫌髒嫌臭回家上，嫌貴路邊草叢上，謝謝您光臨」、「我也只是帶著小孩混口飯吃，也只是領夜市的薪水，別這樣刁難人」，也無奈表示「一切都怪我沒清理好那古蹟般的廁所，也沒有盡責任讓每位顧客開心，雖然我自認為工作態度很好卻還是惹人厭，我會建議夜市那些大老闆們，看是要把廁所打掉重建，或是把我換掉也行」。

照片中的黑衣收費員無奈在臉書上解釋，也希望此事能就此結束(圖翻攝自/新竹爆料公社) 照片中的黑衣收費員無奈在臉書上解釋，也希望此事能就此結束(圖翻攝自/新竹爆料公社)
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