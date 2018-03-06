令人鼻酸！兄妹先後罹患腦癌 哥哥不捨緊抱年幼妹妹

雅各知道自己恐怕不久於人世，與妹妹緊緊相擁（翻攝臉書）

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有人在網路上發起募款，希望能夠幫助兄妹倆一起對抗病魔（翻攝GoFundMe） 有人在網路上發起募款，希望能夠幫助兄妹倆一起對抗病魔（翻攝GoFundMe）

一對來自加拿大的年幼兄妹，因為基因問題先後罹患罕見的腦癌，不過近日一張哥哥在得知自己不敵病魔，即將不久於人世之後與妹妹緊緊相擁的照片曝光，讓不少人看了都相當鼻酸。

綜合外媒報導，現年14歲的雅各（Jacob Randell）在5歲那年確診罹患了罕見的非典型畸胎橫紋肌樣瘤（Atypical Teratoid Rhabdoid Tumor），由於這種腦癌是透過基因遺傳，因此雅各的弟弟也接受了檢查並確定沒有罹患癌症，在經過10個月的治療後，雅各病情好轉並且進入了一種癌症徵狀消失，但是卻有可能復發的「完全緩解期（Remission）」

一家人本以為惡夢就此結束，但萬萬沒想到，雅各後來出生的妹妹索菲亞（Sophia）也罹患了相同腦癌，而且發病的位置和雅各一模一樣，兩人就樣互相扶持，在家人的陪伴下一起對抗病魔。在接受治療後，索菲亞同樣也進入了完全緩解期。

但好景不常，醫生在近日於雅各的腎臟發現癌細胞，而且隨時都有可能離開人世。而在雅各癌症復發一週之後，妹妹索菲亞的癌症也同樣復發，在知道自己命不久矣後，雅各擔心的卻不是自己，而是與自己同病相憐的妹妹，一張他緊緊擁抱妹妹的照片近日在臉書上曝光，不捨之情溢於言表，讓不少網友看了之後都好鼻酸。

雅各與索菲亞的媽媽莉莉安（Liliane Hajjar）就心碎的表示，這張照片是她見過最令人難過的照片，而在照片曝光後，不少網友都相當同情兩兄妹的遭遇，就有人在募款網站「GoFundMe」上發起募款，希望能夠幫助兩兄妹來度過難關。

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