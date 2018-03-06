婚鬧太暴力！女賓遭掐頸摔地 被伴郎玩到昏迷麻痺

2018年03月06日 10:55 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

大陸經常傳出離譜的婚鬧，甚至還曾鬧出人命。陝西西安一名牛姓女子，上周六(3日)與妹妹參加親戚的婚禮，期間新郎與伴郎一行人前來迎娶時，由於婚鬧過程相當暴力，女子遭人掐頸後狠摔在地，導致她當場昏迷不醒，起身後發現半身出現麻痺的狀況，讓她怒斥「人家大喜的日子弄成那樣也不太好」。

綜合陸煤報導，牛姓女子事後憶訴，當時她們負責幫新娘堵住門口，男方一行人強行進入後，場面變得相當混亂，就有人掐著她的脖子、扯頭髮，便直接將她摔在地上，之後出現昏迷的狀態，現場親友趕緊將她抬至其他房間休息。而牛女的妹妹則形容，迎親的方式很暴力，當時有兩名男子將她的姊姊抱起來，之後又摔到地上，由於姊姊剛好撞到門，因此才會讓她當場昏迷。

牛姓女子事後憶訴，當時她們負責幫新娘堵住門口，期間有人掐她脖子便直接摔在地上(圖翻攝自/東網)

事後至醫院檢查，所幸並無大礙，但牛女回憶清醒後的身體狀況「半個身子特別麻，脖子感覺就像動不了一樣」。而她也怒批這種畸形的婚鬧問題，呼籲其他民眾應該要自知分寸「這種場合，成年人應該是有控制行為能力的，惡的風俗我們應該制止」。

不過，有些網友則認為牛女堵門也算是陋習「這個牛女士堵門沒有？堵門堵門意思意思就行了，結果堵的把自己也摔昏了？怪誰呢？」、「一個願娶，一個願嫁，還假惺惺堵著門？不是陋習是什麼？」。也有網友幫忙緩頰「本來是喜慶事。但有時候玩玩一下可以，過分了就不太好了」、「堵門就是一些地方的風俗而已吧！跟鬧伴娘一樣，只要不過分心裡有數還是可以，任何事情太過都不好，但是這個事情動手打人就是不對」。