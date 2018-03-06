遲到8分鐘！女童慘遭拒診氣喘亡 醫師3年後才願意道歉

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

英國有一名5歲女童艾莉(Ellie-May Clark)在學校氣喘發作，媽媽仙妮絲(Shanice)便帶著她趕往預約好的診所就醫，豈料事發突然導致她們遲到8分鐘，被女醫師羅威(Joanne Rowe)拒診，返家後氣喘發作經過搶救仍不幸身亡；仙妮絲認為羅威拒診才會發生悲劇，而在艾莉過世3年後，羅威才願意坦誠自己的錯開口道歉。

綜合外媒報導，在3年前的某一天，仙妮絲接到學校通知她艾莉氣喘發作，讓她嚇得先打電話向診所預約下午5點的時間，但當時已經4點35分，她自己知道可能趕不上預約時間，便主動向櫃檯人員說「會遲到5分鐘」，對方也回她「10分前到達就行」。

不過，仙妮絲帶艾莉抵達診所時，已經是下午5點18分，她們遲到了，艾莉就遭到該診所主治醫師羅威拒診；因為羅威有訂下「病人遲到10分鐘不看診」的規定，所以當下羅威也只是說，「她們遲到了，請明天早上再來」。

年僅5歲的艾莉知道被醫生拒絕看診，當場哭著問仙妮絲，「為什麼醫師不幫我看病？」，但仙妮絲也只能先帶著艾莉回家。當天晚上仙妮絲一直守在艾莉身邊，15分鐘就檢查她有無身體不適，但到了晚上10點半時，艾莉突然猛烈咳嗽，臉色發青，後來緊急送醫院搶救，卻回天乏術。

仙妮絲喪女悲痛萬分，認為如果羅威沒有拒絕替艾莉看病，就不會發生憾事，便請律師提告申訴。後來，經過當地醫務評議委員會開會決定，將對羅威開出警告並在網路上公告，讓所有人都知道羅威間接「害死」艾莉。

羅威從醫22年，但當初她在艾莉看診前並未翻閱醫療記錄，才會堅持自己訂下的規定「遲到10分鐘不看診」，她遺憾地表示，「我應該盡醫生的職責幫艾莉看病，當時我知道她氣喘發作的話，一定會做出不同決定」。而幫仙妮絲處理艾莉遭拒診事件的律師賈斯汀(Justin Chisnall)說，艾莉一家人已接受羅威的道歉，但這個道歉讓她們等了3年。

文章來源：Daily Mail

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