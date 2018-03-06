稱館長只是個「強壯健身教練」 男子下戰帖：讓我們打個痛快

2018年03月06日 12:00 陳慶餘

「館長」陳之漢話題不斷，在與東森新聞之間的採訪糾紛爆發後，一位自稱畢業於台大中文系、是「截拳道武術館」負責人的男子疑似是看不下去，在個人臉書上發文指出，在他眼裡館長只是一個「強壯的健身教練」而不是格鬥家，並且下戰帖表示想跟館長對打。

網紅「郭李奧」昨日晚間在臉書貼文指出，有鄉民私訊他表示想看他和館長打，希望館長不要封殺他，「館長你不敢跟我打，所有私訊我的鄉民都看的出來，你的直播館粉心裡更是明白，我心中很確定你不敢跟我打，既然說三角肌出拳，你為何懼戰？」

郭李奧進一步表示，館長在他眼中，只是一個強壯的健身教練，「我看過你揮沙包的影片，你當然沒有出真力，如果你用這種速度跟我打，你一定輸，但若你使用全力出拳速度夠快，你擊敗我的機會是百分之65，別玩封殺了，讓我們兩個打個痛快，少一兩顆牙齒沒關係，在裝牙套就好，擊敗李小龍截拳郭李奧，這世上永遠沒有人敢挑戰你。」

觀察郭李奧的臉書發文，他過去最有名的就是曾表示願意出資250萬元，要求對岸的格鬥教練徐曉東到台灣來和他比武，不過相關貼文都無人按讚。

對於男子的約戰，網友則是留言表示「館長好可憐，整天要應付一群神經病」、「所以你的勝率只有35%？這是猛虎落地式吧」、「人怕出名豬怕肥，樹大招風」、「中文系連話都不會講，問號」。