國軍招募廣告遭指抄襲日本 網轟：真噁心！

國軍招募廣告遭指抄襲日本 網轟：真噁心！（圖片翻攝自YouTube/國軍人才招募中心）

友善列印
／綜合報導
國軍招募廣告 第一話 志願士兵（影片取自YouTube/國軍人才招募中心）

國防部人才招募廣告日前遭網友指控抄襲日本的「樂透7」廣告，怒轟「實在不明白怎麼可以抄得這麼明目張膽，真是噁心！」對此，國防部否認，表示招募廣告主題、角色、對白、場景、配樂皆與「樂透7」不同，「若未剪輯或複製相同內容」就無抄襲或侵害著作權問題。

此次國軍招募廣告上傳三話，不過3日卻有網友在《Dcard》爆料指出，「無聊看電視時發現國軍招募出了廣告，但是這種風格完全跟日本很紅的lotto 7根本一樣！」好奇為何廣告可以抄襲得如此明目張膽，並痛斥「真是噁心！」

日本樂透7廣告（影片取自Facebook/廣告裁判）

消息傳到PTT，不少鄉民也看傻眼，直呼「連抄三話，有夠致敬」、「這招募廣告拍得有夠廢，抄襲抄到不知道他在演三小」，也有人直言「看樂透廣告人家會想買，看這蠢廣告誰會簽下去？」

針對網友的質疑聲浪，國防部指出，國防部107年規劃拍攝7支招募班隊廣告，委由「賓曼媒體」、「沃卡滋」、「琢色」、「弈誠」、「中實」、「藝糧」及「模詭」等7家公司，共同討論出拍攝腳本及手法，以學生校園生活為背景，用正面、活潑的手法，討論未來就學、就業的選擇，藉以吸引學生目光，提供從軍選項。

國防部強調，招募廣告的主題、角色、對白、場景、配樂皆與「樂透7」不同，「依照著作權法，若未剪輯或複製相同內容，無抄襲或侵害著作權問題。」

該系列廣告是依「志願士兵」、「士官二專班」、「軍校正期班」、「志願役預備軍官班」、「中正預校國中部」、「大學儲備軍官訓練團」、「專業軍（士）官班」等班隊招生報名期程陸續上檔播出，鼓勵有志青年踴躍從軍。

儘管國防部澄清並無抄襲，但網友顯然不買單，反酸「如有雷同純屬巧合」、「國軍不意外」、「抄襲的定義跟人不同」、「不叫抄襲 叫致敬啦」、「七間公司結果端出這種複製品，很好笑」

文章來源：Dcard

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