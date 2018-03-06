女子3億存款不翼而飛 銀行無心處理「只願賠6％」

2018年03月06日 13:32 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

存錢是最常見的理財方式，大多數民眾也很相信銀行會替自己保管好財產。最近越南有一名女子有一筆2450億越南盾(約新台幣3億元)巨額存款，疑似遭到盜領後不翼而飛；事發後銀行的處理態度相當消極，只願「象徵性」地補償她存款的6%，大約是148億越南盾(約新台幣1千9百萬元)，讓她氣得無法接受。

據《越南快報》報導，當地一名從事海鮮生意的女子，在去(2017)年發現自己存放在越南進出口銀行的2450億越南盾(約新台幣3億元)不見了，她在日前主動跟銀行聯繫，釐清為何她的巨額存款會不翼而飛。但銀行卻表示，願意「象徵性」地提供她遺失的存款6%，約148億越南盾(約新台幣1千9百萬元)，幫助她解決問題。

不過，該女無法接受銀行的處理方式，她直言「要如何追回我丟失的款項，銀行隻字未提」；進出口銀行的首席執行官也說，如果她不肯接受銀行的好意，她不可能拿到任何賠償，「若法庭裁定銀行得退回全額存款，我們願意接受」。

但經警方了解後得知，該銀行有一名高階主管曾偽造相關文件，便將這筆鉅額存款盜領，事後更馬上逃到海外，目前全案仍在調查中。而巨額存款遭盜領的事件，在越南已經不是第一次發生，之前發生過多起雷同案例，但至今仍沒有遺失存款的消息。