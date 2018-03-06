台灣青棒選手秀超狂甩棒 大聯盟作家也驚呆

青棒選手在打中球之後，帥氣甩棒讓主播驚呼連連（影片截圖）

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這個超狂甩棒讓美國的體育作家也看傻（取自YOUTUBE，如遭移除請見諒）

台灣106學年度高中棒球木棒組全國賽，由普門高中對上美和高中的八強賽事中，普門高中的打者撈中一顆偏高的投球，並且在奮力揮棒之後帥氣地將棒子甩出，讓當時的賽事主播都讚嘆不已，如今相關片段更被美國大聯盟的體育作家在推特上分享，引起網友熱議。

從曝光的影片中可見，在比賽3局上半，普門高中暫時以2比0領先，而普門的打者邱丹把球打向右外野，並且直接將球棒甩出，甚至還短暫定格擺出帥氣姿勢，不過這球卻形成了界外，不是安打。

在看到邱丹的超狂甩棒技術後，賽事的主播當時就驚呼連連的表示「哇！這個球棒…甩得非常遠…非常有信心喔！哇！用走的…結果是界外。」不過主播也在事後補充，甩棒的風氣在台灣或韓國都有，「還蠻好看的，但是在美國的話就要小心了。」

而這一幕台灣青棒選手的超狂甩棒，也吸引了美國的體育作家兼攝影師Sung Min Kim注意，在推特上分享這段影片，並且寫下「這是個台灣高中生的超威猛甩棒」，引起不少網友熱議，隨後他更意猶未盡秀出一段重播畫面，並表示「我覺得重播看起來更屌！」

棒球世界排名跌出前5 網嘆：...

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