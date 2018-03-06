撐破保鮮膜！金針菇放冰箱竟「長高了」 專家揭真相

2018年03月06日 15:19 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

金針菇算是從小吃到大的食物，通常一買就是一大把，吃不完則放進冰箱，但你可知道金針菇在冰箱內會悄悄「長大」嗎？日前有網友到好市多買了一盒金針菇，放在冰箱將近一周時間，沒想到拿出來後驚見金針菇「轉大人」，甚至還撐破保鮮膜，讓不少網友看後紛紛笑翻，但也擔心長大後的金針菇是否還能夠食用？

從照片可見，這盒放在冰箱一周的金針菇，菇頭比平常還要大上好幾倍，看起來相當驚人，讓不少網友看後笑翻了，直呼「哎呀，好營養呀！」、「加量不加價」、「好想捏頭」、「難怪我家的金針菇都超大」。

另外，大陸吉林長春地區也有民眾買了金針菇回家放冰箱，過了一段時間後，發現金針菇不但沒有枯黃，反而「長高」撐破保鮮膜生長到外面，讓他看了嚇壞，質疑金針菇被添加了生長劑或是激素，也令不少民眾擔心「真的會長大嗎？」、「還可以吃嗎？」

對此，林口長庚醫院毒物科醫師顏宗海表示，金針菇本身是低溫生長真菌，而冰箱溫度正好適合金針菇生長，再加上大部分金針菇都是帶根一同包裝，很可能還帶著原本土壤裡的有機物，自然會在冰箱裡繼續生長，「金針菇放了有點長大還是可以吃，健康上是沒有問題，但要洗乾淨煮熟才能吃，生吃擔心有微生物汙染。」

事實上，不光是金針菇，很多食物放久了都會發芽，像是蒜頭、薑、芋頭、胡蘿蔔、地瓜等等，在發芽後皆能夠食用，但馬鈴薯則千萬別吃，「如果馬鈴薯發芽、或是皮變綠的時候，產生龍葵鹼濃度比較高，民眾有時候不小心誤食的話，可能會有腸胃道不適、嘴巴會發麻。」