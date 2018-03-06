短裙護理師救人無懼走光 反被砲轟「姿勢不雅」道歉平眾怒

2018年03月06日 15:19 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

好心真的不一定會有好報！先前泰國有一名年輕女護理師普利亞在網路上分享影片，自己在火災時幫忙搶救傷患，當下穿著短裙的她無懼走光，直接爬上擔架替受傷男子施行心肺復甦術；但見義勇為的她沒有被感謝，反倒是被網友痛批「姿勢不雅」，讓她最後還得發文道歉「平眾怒」。

綜合陸媒報導，來自泰國的普利亞2月21日在臉書上分享一段影片，她在曼谷某社區遇到火災，身為護理師的她看到有傷者便主動上前幫忙搶救，有一名男子被急救人員搬上擔架後，普利亞二話不說直接爬上去，奮力替他進行心肺復甦術；但普利亞也在臉書上表示，該名男子仍回天乏術，離開人世。

穿著短裙的普利亞不怕走光，滿腦子只想著幫忙救人，卻遭到網友批評。(圖/ 翻攝自微博影片)

不過，她主動救人的善舉，網友眼裡卻只注意到她的穿著，還痛批「姿勢不雅」，讓她事後也發文道歉，表示當時她滿腦子只想著救人，沒有想到其他問題，不知道自己的穿著居然會成為救人的問題。

普利亞在一間醫院裡擔任護理師，也是當地一個華人佛教慈善組織的義工，更常常參加公益活動，是一名相當樂於助人的護理師。也有不少網友聽聞她的善舉成了眾矢之的，紛紛留言感嘆，「救人一命勝造七級浮屠，難道先把衣服換了再救人？」、「身正不怕裙子短」，還有人更怒吼，「下次應該讓有這種思想的人躺在病床上，等醫生換完衣服再來救他們」。