九頭身超模零瑕疵！曝真實身分 粉絲嚇傻：難怪這麼完美

2018年03月06日 15:59 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人都喜歡追蹤超模的社群軟體。最近有一名黑到發亮的超模引發話題，她的身材纖細、五官精緻，整張臉零瑕疵，堪稱最完美的超級模特兒，不過擁有6萬多粉絲的她，其實根本不是真人，而是一個虛擬超模。

Shudu Gram（@shudu.gram）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 20 日 10:09 上午 張貼

葛蘭(Shudu Gram)擁有高挑纖細的九頭身、性感的豐唇，經常在IG分享她穿著時裝的照片，舉手投足都充滿模特兒的風範，性感迷人的模樣卻未曾出現在時尚身展台上，因為葛蘭並非真人，而是由28歲英國攝影師威爾森（Cameron-James Wilson）設計出來的虛擬人物。

Shudu Gram（@shudu.gram）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 28 日 2:37 上午 張貼

威爾森自學3D技術，花費10年的時間，透過CGI成功設計出全球首位「數碼黑人超模」，而他的創作靈感來自南非部落，他形容葛蘭是最美麗的女人。先前她還曾擦上蕾哈娜自創美妝品牌「Fenty Beauty」，由於黝黑的膚色搭配鮮明的橘色，成功吸引該品牌轉發，甚至還登上各家時尚雜誌，將所有人都蒙在鼓裡。

Shudu Gram（@shudu.gram）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 27 日 11:07 上午 張貼

儘管葛蘭成功吸引眾人目光，但卻也遭人批評，有些人認為威爾森不應該將黑人做為設計靈感、趨勢，甚至認為葛蘭的模樣是西方人標準的審美觀。對此，威爾森則表示自己未曾有過這些想法，對於他而言，葛蘭的存在非常耀眼，就像非洲人一樣閃耀，未來也沒有打算將她變成商業模特兒。