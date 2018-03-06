林氏璧「背後沒靠山」寫業配文遭懲處 她質疑台大兩套標準

苗博雅在臉書上質疑台大兩套標準（翻攝臉書）

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知名部落客林氏璧遭人爆料其真實身分是台大醫師孔祥琪，而他因為寫業配文而遭到懲處，對此，前廢死聯盟法律主任、社會民主黨全國委員會委員苗博雅則在臉書上發表看法，質疑是因為孔祥琪背後沒有靠山才會遭到懲處，而她疑似也利用管中閔一案來嘲諷，質疑台大根本是公然的「兩套標準」。

苗博雅在臉書上表示，自己看到新聞報導，說部落客林氏璧是台大醫生，因為寫業配文賺錢被台大記過，「感覺真的很諷刺」，而苗博雅也疑似藉由管中閔的校長案來嘲諷林氏璧事件，並指出「台大是個很奇妙的地方。如果你是大人物，法定流程沒跑完就兼職，完全不是問題。校方高層還會說這是基於『現實考量』」。

苗博雅進一步表示，「小醫師寫部落格賺外快，二話不說以違法兼職論。大教授流程沒跑完就兼職，先上車後補票，不但不會記過，還可以選上校長，高層還會出來幫你打圓場。林氏璧醫師和大教授的差別在哪裡呢？看看背後有沒有靠山吧。一所號稱頂尖的公立大學，應該是同一套最嚴謹的標準。這樣公然兩套標準，還說要敦品勵學愛國愛人？呵呵。」

對此，網友則留言表示「不只台大，台灣幾十年來都是不同標準，說一套作一套，只許州官放火 不許百姓點燈⋯」、「妳今天才知道就太遜了啦」、「不是台大獨有的問題啦，中華民國政府都這樣啊…」但也有人質疑，苗博雅是在指桑罵槐，用挺孔祥琪來罵管中閔，「你（妳）是不是哪裡搞錯了，有靠山的那個，現在正靠著教育部連發八道金牌不讓管爺上任咧」。

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