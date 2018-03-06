乙武洋匡秘戀混血嫩妹 宅神：真王者，我們是廢渣！

2018年03月06日 16:06 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

現年42歲的殘疾作家乙武洋匡因出版《五體不滿足》一書轟動全球，不料2016年卻被日媒踢爆不倫醜聞，婚後多次爆發婚外情，對象甚至多達50人，掀起巨大輿論與謾罵，也斬斷了他的從政之路。如今傳出乙武洋匡與20歲混血正妹「岩澤直美」陷入熱戀，對此，宅神朱學恒直呼「乙武洋匡根本就是真王者，在他的感情戰場中，我們根本是廢渣！」

根據日本《スポーツ報知》報導，乙武洋匡新歡是一名20歲出頭的日本、捷克混血女大生，身高將近170公分，還會五國語言，長相更是與平昌冬奧的俄國正妹滑冰選手扎吉托娃(Alina Zagitova)神似。雖然目前是休學狀態，但已經當上某教育機構的社長，相當能幹。據傳乙武對這段相差20歲的忘年戀相當認真，視為自己的第二春。

乙武洋匡因偷腥醜聞纏身而離婚，網路盛傳他的新女友是20歲混血女大生岩澤直美。圖為乙武洋匡於2013年4月來台宣傳電影，並擔任職棒開球嘉賓。（本報資料照片）

對此，朱學恒在臉書寫道，還記得上次談乙武洋匡有多狂，不用腿就可以劈腿的時候，還一堆親衛隊出來狂吼，「不不不，洋匡是我偶像他情慾奔放你怎麼可以批評他！」再不然就是說什麼「歧視殘障」之類的文青情緒大噴發。

他接著調侃，「現在好了吧，真相揭露啦，乙武洋匡根本就是真王者，在他的感情戰場中，我們根本是廢渣！真正的王者是不需要親衛隊，不需要辯駁，他用行動證明自己的戰力！只有失敗者才在這邊自以為是呵護他，王者是不需要下僕的！」朱學恒還形容乙武洋匡是「狂暴的王者」、「洋匡好棒棒」。

網友看完之後也笑回「殘而不廢的最佳勵志代表」、「洋匡的五十種滿足」、「半百人斬！真正猛啊～」、「劈腿不用腿，這境界太高」；不過也有網友認為朱學恒發文歧視身障，「你真的沒有歧視身障嗎？如果有得選乙武洋匡必須吊在天花板上打炮是他願意的嗎？拿這件事來揶揄的留言，也沒見你出來以一位言行舉止多少帶有一點社會責任的網路紅人出來約束，反倒跟著嘻嘻哈哈，好笑嗎？朱先生？」