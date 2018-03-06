台大醫「林氏璧」自曝業配價碼！粉絲團批：文化流氓

台大醫「林氏璧」自曝業配價碼！粉絲團批：文化流氓(圖/翻攝自《林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格》)

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知名日本旅遊部落客「林氏璧」（04b）遭踢爆真實身分是台大醫院醫師孔祥琪，四年之內以赴日旅遊、辦事及個人急事須處理請假多達35次，因接受廠商邀約撰寫業配文遭到記過。事實上，粉絲團《癮日本》早在2014年就曾批評其心態「跟文化流氓也沒什麼兩樣！」

林氏璧過去曾在臉書抱怨前往日本一間「和服體驗採訪」，店員不但不親切，反而還在結束後向他收錢，讓他感到相當驚訝，氣得直呼：「我根本不想再浪費任何時間了，直接付錢就走。然後和台灣的廣告公司說：我PO一篇八萬台幣，未稅。請對方確認，我才會把照片PO上去。」

粉絲團《癮日本》將貼文截圖後，在臉書上怒批：「原來部落客在日本吃喝玩樂都是免費（一要付錢就哇哇叫）的！霎那間小編突然覺得部落客的惡勢力跟文化流氓也沒什麼兩樣！導遊領隊吃住都還要給錢哩！」

《癮日本》強調林氏璧文章一篇文章八萬是開玩笑的，但其「囂張的態度並不是很可取」，對此引起網友熱議，紛紛痛批「臺灣有些部落客文化就是這樣」、「其實我真的不喜歡這種囂張的部落客」、「收錢寫一堆廣告文還在日本耍威風⋯」、「為什麼不能很單純地跟大家分享旅遊資訊，什麼都要去扯到金錢跟報酬？」

林氏璧抱怨日本一間「和服體驗採訪」服務不周，遭《癮日本》截圖批評。(圖/引自《癮日本》) 林氏璧抱怨日本一間「和服體驗採訪」服務不周，遭《癮日本》截圖批評。(圖/引自《癮日本》)
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