閃大燈不是挑釁！開車常見燈語大公開

2018年03月06日 19:16 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

開車上路，不時會見到對向來車閃爍大燈，強光不僅讓人眼睛感到刺痛，還有可能釀成危險，此舉著實令人不悅。但事實上，閃大燈動作不一定代表著挑釁，很可能是一種「無聲的暗號」，提醒駕駛前方路段有異。

雖然台灣交通法規並未明文規定，但經常開車上路的駕駛都知道，車燈對用路人來說是相當重要的通訊工具，進而衍生了一套用來提醒前後及對向來車的「燈語」，透過一明一暗的間歇做出長短不同的信號來傳遞信息，告知用路人前方路況。雖然很多人會開車，但並不是每位駕駛都清楚「燈語含意」，以下公開幾種常見燈語：

1、大燈閃一至兩下：提示前方車輛讓出車道。

當遇到十字路口停等紅燈，看見綠燈亮起但前車紋絲不動時，可以適時閃爍大燈一至兩下，代替粗暴的按喇叭來達到提醒效果。

另外若是碰見前車一時走神或對路況不熟，導致車速緩慢擋住後車前進路線時，也可適當閃一下大燈，提示前車駕駛讓道。

同時也能夠在對向來車錯用遠光燈時，利用「大燈閃一下」燈語提醒駕駛切換近光燈。

2、大燈閃三下：提醒前方路況有異／提醒前車進行檢查。

假設看見對向來車朝自己閃爍數次閃光燈，代表前方路況有異，像是意外事故、測速照相機、警方臨檢等等，最好先行減速慢行。

另外，若是發現前車車門沒有關好、輪胎沒氣等情形，可以對著前車連續閃大燈三下，提醒前車停車檢查車輛。畢竟車輛行駛過程中，車內駕駛很難察覺車身外部情況，一不小心很可能會釀成危險，甚至波及旁車，因此善意的提醒相當有必要。

3、雙黃燈閃二至三下：向後車表示感激之意。

在前車減速禮讓自身順利變換車道、超車時，可以透過閃爍二至三下雙黃燈，表示感謝之意。

4、快速閃爍雙黃燈：提醒後車前方路況有異。

在高速公路或是山區道路發現前方路況有異（塞車、事故）時，可利用快速閃爍雙黃燈，提醒後車即時放慢車速，以避免追撞。

5、階段性亮剎車燈：勿跟車太緊。

保持適當的安全距離是避免事故的有效方法，但有些駕駛急性子，常會緊緊跟車，或是讓安全距離縮短，讓前車駕駛感到逼迫，免不了擔心後車會因為剎車不及而撞上自己，此時前車駕駛可輕踩剎車，提示後車「離我太近了，請保持適當安全距離。」