羅東警花「逆天長腿」掀暴動 網友：可以逮捕我嗎？

羅東警花「逆天長腿」掀暴動 網友：可以逮捕我嗎？（圖／翻攝自臉書《宜蘭縣政府警察局羅東分局》）

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女警林家甄今年1月畢業後，分發至羅東分局成功派出所，目前正在實務訓練階段。 女警林家甄今年1月畢業後，分發至羅東分局成功派出所，目前正在實務訓練階段。（圖／翻攝自臉書《宜蘭縣政府警察局羅東分局》）

宜蘭縣政府警察局羅東分局5日貼出一段影片，介紹剛到職、目前正在實務訓練階段正妹女警林家甄的影片，並在影片中稱「讓大家眼球淨化一下」，結果引起網友暴動，紛紛大讚漂亮，但也有網友怒批：「貴分局這樣消費自己同仁？」

從分局介紹可見，女警林家甄今年1月畢業後，分發至羅東分局成功派出所，目前正在實務訓練階段。她認為，警察這份工作，充滿著未知與挑戰，將努力學習把所學專長與實務結合運用，盡力為民服務。而影片最後則向大家喊話：「現在可愛的小女生還沒有稱號喔！希望大家集思廣義、發揮創意，好好幫家甄想一個厲害的稱號吧！」

影片曝光後，很快引起網友熱烈討論，紛紛大讚「麻豆般的警花」、「可以逮捕我嗎？我願意被你抓」、「警察妹妹，我偷了我朋友的紙跟筆，請問可以跟妳要個電話嗎？」、「請問你執勤時間都在哪？我願意讓妳抓」。

但也有網友看後相當氣憤，認為物化女性，「人家分發出來報到就要當你們的宣傳招牌。私人照片拿出來給你們做影片、做公關，還拿給民眾想稱號」、「所以人家是來當警察還是還給你們分局消費的，我不懂？」、「貴分局是把消費女性當娛樂嗎？」如今貼文已經遭到刪除。

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