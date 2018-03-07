太長會發炎！傳土豪哥想保外就醫「割包皮」

2018年03月07日 09:17 陳慶餘 、 楊馨 中天新聞／ 李家名 、 劉世緯 中天新聞／

遭押一年凍未條！「包皮太長清潔難」 土豪哥拚保外就醫

「土豪哥」朱家龍，因為前年爆發的W飯店女模命案在一審被判刑10年，二審結果預計會在下個月出爐，目前人還被收押在看守所的朱家龍，近日就傳出用重金請來3位知名律師來替他爭取保外就醫，但理由竟然是因為自己的包皮過長，在看守所內不好清潔，因此常常發炎，所以需要到外面的醫院進行治療。

現年29歲的朱家龍，是桃園永平工商董事長朱仁才之子，因為其高調炫富的作風而被稱為土豪哥，他在前年因為涉嫌毒趴導致郭姓女模不幸死亡，而女模體內更驗出了高達9種毒品，因此在一審被依照《藥事法》判刑10年。

根據《鏡週刊》報導，目前人還在羈押當中的土豪哥，特別砸下重金找了3名從司法官轉任的律師，並提出各種化驗報告及新事證，試圖在二審爭取無罪判決，並且提出想要交保的要求，不過他聲請交保的理由卻讓法官好傻眼。

土豪哥在聲請狀中指出，他因為患有糖尿病，傷口不容易癒合，他過去就曾因為包皮過長發炎，而在看守所內的環境讓他清潔不易，所以包皮也反覆發炎，雙腿及腰部的皮膚更因此潰爛，他痛到受不了才需要保外就醫，想要先控制好糖尿病情後，再來割包皮。

不過根據高院合議庭發現，土豪哥口中的狀況與台北看守所內的醫療紀錄有所出入，看守所指出，土豪哥在入所時就有自備藥物，所方也有找醫生來幫土豪哥治療。去年12月25日，土豪哥曾表示自己身體不適，當時看守所就有同意幫他轉診，再安排他戒護就醫，但是卻被土豪哥拒絕。據了解，合議庭已經四度駁回土豪哥的聲請。