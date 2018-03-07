國泰世華祭天價「過路費」嚇退一票銀行進駐小7

國泰世華祭天價「過路費」嚇退一票銀行進駐小7。（圖／7-ELEVEN提供）

友善列印
／綜合報導

國泰世華銀行去年底獨家取得與7-ELEVEN合作，將行動支付成功「嗶」近小7，不過如今卻傳出7-ELEVEN有意擴大刷卡行，國泰世華銀信用卡一家獨大的局面，可望在今年7月被打破。惟國泰世華銀祭出天價「過路費」，喊出每月70萬元、一年840萬元的「併機費」，令不少業者驚呆了！

根據《蘋果》報導，7-ELEVEN徵詢已發行i-cash聯名卡等8家發卡行的意願，但因國泰世華銀開出天價併機費而卻步，目前僅剩下中信銀、玉山銀和台新銀等3家銀行持續評估合作的可能性。對此，7-ELEVEN表示，並沒有向銀行收取所謂的上架費，但銀行業者之間的併機費用，則須由銀行決定。

報導指出，國泰世華銀日前在一場會議上表示，其他銀行若想在小7刷卡「上架」，因為要使用國泰世華銀的刷卡機，就必須得支付一筆併機費用，喊出每月70萬元、一年840萬元的「過路費」，金額之高嚇壞不少銀行業者。此外，與會業者提到，除了「過路費」之外，還有一筆行銷費用，成本偏高，再者，刷卡簽帳手續費又「少得可憐」，一定要有賠本的打算。

大型行庫亦認為，要讓所有信用卡都在小7上架，成本過高，與其「打腫臉充胖子」，不如好好經營既有的i-cash聯名卡、或是悠遊聯名卡等，讓行庫在零售通路市場仍有立足之地。此外，行庫指出，除了大台北地區，中南部的小7消費者現金支付比率仍高，且部分代收付的費用仍得使用現金，因此信用卡全面進駐的效益相對較低。

太長會發炎！傳土豪哥想保外就... 搭高鐵聽見後座乘客「咿咿啊啊...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。