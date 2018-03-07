國泰世華祭天價「過路費」嚇退一票銀行進駐小7

2018年03月07日 10:31 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

國泰世華銀行去年底獨家取得與7-ELEVEN合作，將行動支付成功「嗶」近小7，不過如今卻傳出7-ELEVEN有意擴大刷卡行，國泰世華銀信用卡一家獨大的局面，可望在今年7月被打破。惟國泰世華銀祭出天價「過路費」，喊出每月70萬元、一年840萬元的「併機費」，令不少業者驚呆了！

根據《蘋果》報導，7-ELEVEN徵詢已發行i-cash聯名卡等8家發卡行的意願，但因國泰世華銀開出天價併機費而卻步，目前僅剩下中信銀、玉山銀和台新銀等3家銀行持續評估合作的可能性。對此，7-ELEVEN表示，並沒有向銀行收取所謂的上架費，但銀行業者之間的併機費用，則須由銀行決定。

報導指出，國泰世華銀日前在一場會議上表示，其他銀行若想在小7刷卡「上架」，因為要使用國泰世華銀的刷卡機，就必須得支付一筆併機費用，喊出每月70萬元、一年840萬元的「過路費」，金額之高嚇壞不少銀行業者。此外，與會業者提到，除了「過路費」之外，還有一筆行銷費用，成本偏高，再者，刷卡簽帳手續費又「少得可憐」，一定要有賠本的打算。

大型行庫亦認為，要讓所有信用卡都在小7上架，成本過高，與其「打腫臉充胖子」，不如好好經營既有的i-cash聯名卡、或是悠遊聯名卡等，讓行庫在零售通路市場仍有立足之地。此外，行庫指出，除了大台北地區，中南部的小7消費者現金支付比率仍高，且部分代收付的費用仍得使用現金，因此信用卡全面進駐的效益相對較低。