髮廊消費被問「想喝什麼飲料」 她結帳才知要付錢

2018年03月07日 10:58 陳慶餘

這樣合理嗎？一位女網友日前抱怨，自己與友人到髮廊消費，當時店員問她要喝什麼飲料，但沒想到要結帳時才發現，剛剛點的飲料竟然要付錢。

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文指出，自己日前到一間髮廊去洗頭，而她在坐下來之後，店員拿了份飲料單來問她想喝什麼，她與友人就點了一杯拿鐵及紅茶拿鐵，但沒想到在洗完頭結帳時，店員才跟她說飲料兩杯要120元，讓她完全無言。

該名網友強調，當時店員在問她想喝什麼時，完全沒提到要付錢，而且飲料單上也沒有任何價格，「我不是沒錢，就是覺得感覺太差了，瞎！第一次去這間髮廊，無關熟不熟悉，但這部分真的令人不悅！」

文章曝光後掀起網友討論，「飲料不是都免錢的嗎？」、「為何不事先告知要收費？這很扯⋯⋯一杯飲料比飲料店貴」、「知道了，以後要去髮廊買飲料喝」、「沒遇過要另外收費的，而且真要收費也應該事先說明比較好」、「原來是去飲料店洗頭髮啊！」

對此，遭到指控的飲料店則是透過粉專發出澄清，表示店裡面的飲料單上頭有清楚標示價錢，而且只有拿鐵、黑咖啡、紅茶拿鐵還有巧克力需付費，其餘是免費的。對於有顧客反應服務人員沒有告知飲料需額外收費而造成誤會，對於這樣溝通傳達上的錯誤，導致客人的誤解及不開心的消費經驗，他們為此感到非常抱歉，強調會加強店內服務人員的教育訓練，嚴格把關每一個服務環節。