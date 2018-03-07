搭高鐵聽見後座乘客「咿咿啊啊」 她轉頭一看超傻眼

2018年03月07日 11:20 陳慶餘

一位女網友昨晚搭高鐵時，不斷聽到有人發出怪聲，她本來想忍耐，但卻發現頭上突然有怪東西，她轉頭一看才發現竟然是後座的醉漢乘客把雙腳直接掛在椅背上，而且還疑似尿褲子，讓她超傻眼。

一位女網友在批踢踢發文表示，自己昨晚10點搭乘高鐵時，車上原本很安靜，但沒多久後面那排唯一的乘客就開始打嗝、發出怪聲，一直不斷咿咿啊啊，她本來心想吵就算了，她可以忍，但卻突然覺得頭上有東西，而她轉頭一看才發現，竟然是有一位喝醉的乘客將雙腳跨在椅背上，讓她氣得直呼「這位醉漢乘客會不會太誇張？」

女網友將醉漢誇張的行為拍下來PO網，並進一步指出，自己從第一車廂走到第六車廂都找不到服務員，最後發現打電話到高鐵公司還比較快，等到服務員來勸導的時候，她都已經抵達目的地了。

照片曝光後，不少網友紛紛留言表示「我遇過醉漢直接在車廂吐的，我覺得高鐵根本應該禁止酒醉乘客」、「我遇過在客運上酒醉嘔吐的，然後他直接把痰吐在地上」、「有夠沒水準」，更有眼尖網友發現，該名酒醉男子的牛仔褲上有深淺不一的水痕，懷疑他尿褲子「呃…他褲子那條水痕是？天哪你真的好衰」、「還尿在座位上」、「外套好像也有水痕…好可怕啊。」

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