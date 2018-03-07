門禁9點！28歲媽寶男天天要母陪睡 女友好崩潰

女友發現男友每天晚上竟然都和媽媽一起睡覺（示意圖／shutterstock）

友善列印

天天陪媽媽睡覺才算孝順嗎？中國大陸浙江一位女子就抱怨，他的男友明明都已經28歲了，卻居然天天都要跟媽媽一起睡覺，若是與女友在一起，男友還會要求她一起睡，加上男友對媽媽所說的一切都言聽計從，讓女子既傻眼又崩潰。

根據《網易》報導，這位女子是外地人，在浙江義烏開店創業，而男友是在義烏一間當地公司上班的本地人，兩人每次約會時只要到了9點，男友一定會接到媽媽打來催促他快點回家的電話，要是男方不願意，電話就會響個不停，讓她完全受不了。就因為這樣的狀況，女子只好催眠自己男友是因為孝順，擔心媽媽一個人在家才會這樣做，所以也就慢慢接受男友9點就必須回家的狀況。

沒想到幾個月過後，女子到男友家中卻發現他的床上躺著一個女的，男友和她介紹「這是我媽」，女子這時才驚覺原來自己的男友每天晚上都會跟媽媽一起睡覺。不過男友則是解釋，兩人一起睡是為了要省電費，因此女子也不好意思拒絕，只好在當天晚上和男友及他的媽媽睡在同一張床上。

這名女子進一步指出，男友某次因為在外打麻將回家晚了，到家之後先發了段簡訊與她報平安，但卻被媽媽發現，媽媽就立刻當場大哭，嫌兒子不陪自己吃飯說話，讓男友隔天也不敢出門，就這樣連續三天每晚下班後就立刻回家陪媽媽，深怕媽媽又再度一哭二鬧三上吊。

女子指出，她與男友交往兩年多狀況依然沒改變，不過她也強調，男友除了是個媽寶，還有一點小氣以外，其實也沒有什麼缺點，所以只好將就著和他繼續在一起。

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