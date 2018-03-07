「爬過的菜都可能傳染！」19歲球員生吞蛞蝓癱瘓 醫列3大重點

「爬過的菜都可能傳染！」19歲球員生吞蛞蝓癱瘓 醫列3大重點 (示意圖/達志影像)

友善列印

千萬別拿生命開玩笑！澳洲一名19歲的橄欖球員，因在派對中與友人玩「大冒險遊戲」，竟生吞了幾隻「活蛞蝓（slug）」，導致終身癱瘓，需要母親24小時照料。對此，醫師陳志金也在臉書提出看法，提醒大家千萬別生食蝸牛、螺類及蛞蝓，因為連這些動物爬過的蔬菜，都可能有傳染的風險。

澳洲一名19歲的橄欖球員巴拉德(Sam Ballard)，在派對中玩遊戲，願賭服輸吞下了數隻蛞蝓，身體不適送醫後，發現他的血液中有非洲大蝸牛、蛞蝓體內的寄生蟲「廣東住血線蟲（Rat Lungworm）」，導致他罹患了嗜酸性腦膜炎(eosinophilic meningo-encephalitis)。最終巴拉德昏迷了420天，雖然恢復意識，但四肢癱瘓，生活也無法自理，須有人24小時照顧。

「爬過的菜都可能傳染！」19歲球員生吞蛞蝓癱瘓 醫列3大重點 陳志金醫師列出3大重點提醒民眾。(圖/Icu醫生陳志金臉書)

對此，奇美醫院加護病房醫生陳志金在臉書PO文表示：「不只是蛞蝓，蝸牛、福壽螺也會！不只是生吃蛞蝓、蝸牛，就連牠們爬過的蔬菜，都可能有傳染的風險。」他也提出3大重點，包括：「1.請勿生食蝸牛、螺類和蛞蝓；2.別讓小孩接觸蝸牛、螺類和蛞蝓；以及3.生機飲食者一定要洗淨蔬菜。」

文章來源：Icu醫生陳志金臉書

門禁9點！28歲媽寶男天天要... 在韓實習月薪67K～71K ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。