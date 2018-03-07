「爬過的菜都可能傳染！」19歲球員生吞蛞蝓癱瘓 醫列3大重點

2018年03月07日 15:08 杜炤佑

千萬別拿生命開玩笑！澳洲一名19歲的橄欖球員，因在派對中與友人玩「大冒險遊戲」，竟生吞了幾隻「活蛞蝓（slug）」，導致終身癱瘓，需要母親24小時照料。對此，醫師陳志金也在臉書提出看法，提醒大家千萬別生食蝸牛、螺類及蛞蝓，因為連這些動物爬過的蔬菜，都可能有傳染的風險。

澳洲一名19歲的橄欖球員巴拉德(Sam Ballard)，在派對中玩遊戲，願賭服輸吞下了數隻蛞蝓，身體不適送醫後，發現他的血液中有非洲大蝸牛、蛞蝓體內的寄生蟲「廣東住血線蟲（Rat Lungworm）」，導致他罹患了嗜酸性腦膜炎(eosinophilic meningo-encephalitis)。最終巴拉德昏迷了420天，雖然恢復意識，但四肢癱瘓，生活也無法自理，須有人24小時照顧。

陳志金醫師列出3大重點提醒民眾。(圖/Icu醫生陳志金臉書)

對此，奇美醫院加護病房醫生陳志金在臉書PO文表示：「不只是蛞蝓，蝸牛、福壽螺也會！不只是生吃蛞蝓、蝸牛，就連牠們爬過的蔬菜，都可能有傳染的風險。」他也提出3大重點，包括：「1.請勿生食蝸牛、螺類和蛞蝓；2.別讓小孩接觸蝸牛、螺類和蛞蝓；以及3.生機飲食者一定要洗淨蔬菜。」