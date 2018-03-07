ㄅㄆㄇㄈ怎麼來？國民黨元老設計 「起初有40個」

ㄅㄆㄇㄈ怎麼來？國民黨元老設計 「起初有40個」（資料照/劉宗龍攝）

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語言是重要的溝通工具，台灣人學習國語大多都是從注音符號開始，但卻很少人知道「注音符號」是怎麼來的？國民黨黨史館整理資料發現，黨內元老吳稚暉留下了當初設計注音符號的珍貴手稿，起初一共有40個符號，篩選掉3個方言拼音後，在1919年後陸續公佈現在使用的注音符號系統。

吳稚暉（1865－1953），原名吳敬恆，為民國四大書法家之一、精於篆書，同時也是中華民國開國元老之一，追隨國父孫中山革命，曾任中央研究院院士、第一屆國民大會代表。

1911國民政府年推動國語運動，由教育總長蔡元培成立讀音統一會，並委任吳稚暉籌備，於是展開設計注音符號的工作，參考晚清章太炎以篆體設計的音符及日本人的拼音法，從聲母、韻母、介母三個部分著手，挑選出簡單易懂的符號，作為拼音的基礎，後來才陸續調整成「ㄅㄆㄇㄈ」排列順序和「一聲、二聲」聲調設計，目的是為了改善中文字「無音可讀」的缺點，一開始稱為「注音字母」。

1918年教育部頒布「注音字母表」，共有40個字母，但其中3個字母「万」（v）、兀（ng）及「广」（gn）都是只在方言拼音中使用的符號，因為較不常用而刪減，形成現行的37個注音符號。而「排列順序」及「聲調」都不在1918年的「注音字母表」中，而是陸續調整的結果，1930年正式改名為「注音符號」。

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