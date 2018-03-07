W命案》郭姓小模驗出9種毒 這2種「只有她身上獨有」

W飯店郭姓女子死亡案，「土豪哥」朱家龍被控開毒趴導致郭女吸毒過量死亡，台北地院依違反藥事法轉讓偽禁藥致死等罪，將朱家龍判刑10年。全案可上訴。左圖為朱家龍日前遭台北地院裁定羈押禁見。（左圖/資料照片，趙雙傑攝；右圖/翻攝臉書）

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「土豪哥」朱家龍前年在W飯店開毒趴，導致郭姓小模身亡，一審遭重判10年。二審時他提出的化驗分析報告，強調毒趴中死亡的郭姓小模體內被驗出高達9種毒品反應，而其中2種毒物反應PMA（副甲氧基甲基安非他命）與新興毒品Ethylone只有她身上獨有，又以PMA含量最高，顯示她長期服毒，很可能就是造成死亡的主因，與毒趴無關，力拚二審改判無罪。

根據《鏡週刊》報導，榮民總醫院驗屍記錄顯示，郭姓小模的頭髮、血液、胃及膽汁檢驗出9種毒品，分別是K他命、安非他命、MDA（丙二醛）、MDMA（搖頭丸）、PMA及新興毒品Ethylone等，而土豪哥體內則驗出安非他命等6種毒品，其中PMA、Ethylone這2種毒品只有在郭姓小模身上出現，土豪哥、酒店經紀、另一傳播妹等其他在場人士則均無驗出。

法醫研究所分析指出，若在血液、膽汁及胃內採集到毒品反應，代表短期間內服用，但若是連頭髮都測得反應，則顯示當事人長期服用。郭姓小模腸胃及血液並未測得Ethylone毒品反應，但卻從頭髮驗出PMA和Ethylone兩種毒品，顯示郭姓小模服用Ethylone及PMA長達一段時間，而命案現場則未施用。

PMA與Ethylone屬中樞神經興奮劑一種，常混在咖啡毒包裡，其中PMA毒性比搖頭丸強，食用後容易產生體溫上升、心跳加速、高血壓、抽搐痙攣、幻覺作用等現象，嚴重則恐導致死亡。

由於命案現場在檢警到場前就已遭到破壞，只能從在場人士身上驗出的毒品反應，推測毒趴到底存在哪些毒品，若土豪哥想要切斷與郭姓小模死因關聯，就必須證明案發現場咖啡包內並未含有PMA及Ethylone，以及郭姓小模是因為Ethylone及PMA這二項毒品致死，才有機會改判無罪。

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