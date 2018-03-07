在韓實習月薪67K～71K 這原因讓她猶豫放棄回台

2018年03月07日 16:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名28歲的碩畢女網友，目前在韓國某大企業實習，月薪以匯率換算台幣約67K～71K，還包兩餐及交通費等福利，原本公司允諾實習半年後可轉成約聘，並給工作簽證，不料公司出了點狀況，如今一年過去了仍未簽聘，儘管部長表示月底會讓她轉約聘職，但因為外國人的身分，不僅沒有升遷機會，也只能當個專員，讓她猶豫是否該放棄回台？

原PO在mobile01上發文表示，大學畢業後在台灣飯店、補習班兼職教過韓文以及私人家教，之後有幸錄取韓國第一名私校碩士班，在韓國繼續增進韓文。本來打算畢業後，回台灣繼續教韓文，但是在畢業前兩個月應徵上了一個韓國大企業的實習履歷，月薪以匯率算，大概67K～71K，包午晚餐及上下班交通，在物價高的韓國，這兩項省下來就可以省很多錢，「所以我就抱著可以存點錢，又可以體驗韓國公司文化的心態，就進了公司做實習。」

實習半年後，原PO本來可以轉成約聘職，並拿到工作簽證，無奈公司出了點問題，要她先緩一緩，再過一陣子等公司穩定後一定會簽下她，沒想到這一等又是6個月過後了。她說，剛開始進公司時確實學到不少東西，「很忙，但是忙得很有成就感。我甚至還有，如果可以的話，在這個公司工作幾十年都沒問題的念頭。」

原PO表示，以公司的狀況來看，要簽她當約聘的事情也不像是藉口，但是已經一年多了，她開始等得有點不耐煩，前幾天部長親自找她談，說等到月底，他一定想辦法簽下原PO，到時候不只可以幫忙申請居留工作簽證，簽了約聘也保證年薪＋二節（韓國只有二節）可以拿到100萬。

「可是因為我是外國人，底薪永遠不會漲，只有年薪會根據公司每年狀況多拿或是剛好100（萬），而且永遠就是個專員，不會升遷，除非願意到台灣分公司，以當地雇用的身分進公司，但薪水跟福利比照韓國當地，不會有加給。」再加上身邊朋友勸她「台灣薪水少、福利少、工作環境很糟」，要工作很久才可以拿到現在的待遇，要她不要回台灣，讓她不禁好奇詢問網友，「請問各位，這樣的條件，我應該要繼續每天在公司裝忙，然後等下去嗎？」

有網友看了之後直言「韓國只是實習生就有月薪67K到71K，還包兩餐的水準，對比台灣一堆只能領最低時薪的實習生，我真的只能嘆息」、「28歲領71K～台灣一堆人都蠻羨慕的，如果你要回台灣工作，你要先了解台灣的就業環境喔」；也有網友建議，「那就先投看看台灣履歷試水溫，看你這樣子的履歷在台灣值多少吧。個人覺得，一個人要對自己值多少去做個評估，但台灣或許真的好公司相對較少，至於不會升遷、不太會漲薪水，你就先試著想想能否接受三、五年後的自己，還是和現在工作狀態一樣改變不大，不行的話，就轉正一兩年後試著出走看看吧」