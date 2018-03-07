月經都有來！她腹痛送醫「懷孕9個月」3小時後產子

2018年03月07日 17:58 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

英國泰恩河畔新堡一名女子夏洛特（Charlotte Thomson）平時熱愛跑趴，當時18歲的她懷了前男友的孩子而不自知，孕期中不僅小腹超平坦，月經也一直都有來，沒想到臨盆那天，肚子突然痙攣並流出大量的血，她緊急就醫後才知道自己懷孕，並在3小時後產下女兒！

根據外媒報導，現年21歲的幼兒護理師夏洛特，2015年與男友分手後經常泡夜店喝酒狂歡，時間久了漸漸有了疲憊的感覺，起初她以為是因為夜店跑太多的緣故，因此沒有多加理會，再加上月經每個月都有來，她渾然未覺已經懷孕了。直到2015年底，某天凌晨她突然腹痛難耐、頻頻作嘔，又發現內褲沾滿血跡，讓生理期剛過的她嚇壞了，立刻跳上計程車前往醫院掛急診。

沒想到夏洛特一照超音波，才得知自己已經懷孕9個多月，還沒回過神來就被送到產房，並於3小時後產下女兒茉莉（Molly）。生產完後的她還擔心爸媽知道後會氣炸，不料父母不但沒責怪，還對女兒疼愛有加。

夏洛特回憶，懷孕期間身體沒有任何奇怪反應，腹部也相當平坦，只有體重增加了1.4公斤，雖然常常感覺到疲倦、想睡，但她一直以為是因為夜店跑趴太多的關係，所以當醫生告訴她懷孕的當下，她完全被嚇壞了，再加上她懷孕期間狂喝酒，讓她相當擔心女兒的健康問題，直到醫生向她掛保證女兒健康無虞，她才鬆了一口氣。

夏洛特表示，到現在她還是不敢相信會這麼年輕就生小孩，但只要看著女兒的臉龐就覺得所有問題都會迎刃而解，她也會專心工作將女兒扶養長大，當一個盡職的母親，至於夜店也早就不去了。