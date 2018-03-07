瀝青犬「善恩」走了！爸爸痛哭：你是個勇敢的孩子

2018年03月07日 18:35 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日前有民眾在台中市烏日區大肚橋下發現一隻全身沾滿瀝青無法動彈的流浪犬，動保人士徐文良等人急忙趕往救援，將牠送至動物醫院急救，醫護人員合力搓洗長達10小時，發現皮膚嚴重遭侵蝕，送加護病房觀察，並將牠取名為「徐善恩」。不料最終牠仍不敵病痛，7日上午離世，讓把牠當作孩子疼愛的老爸徐文良相當難過：「你是個勇敢的孩子！」

徐文良今（7）日在臉書寫下，前晚在救援後趕至台中探望善恩，儘管身體疲憊，但心理一直有股想念的力量，在聽見醫師說狀況非常不穩定、有生命危險後相當擔心，「孩子，阿爸知道你在想我，你在等我來」、「阿爸抱著你抽蓄抖動的身體，握著你的手，跟你說話，我知道你都懂，就像第一天搶救你的時候一樣，張著眼睛看著我，用眨眼的方式讓我知道你聽到了，你會勇敢、會堅強」。

徐文良本來打算半夜離開北上，但心裡放心不下，於是停留在台中，沒想到今日上午八點半接到了醫護人員發現善恩往生的訊息，讓他忍不住眼淚直流，「你是個勇敢的孩子、你是大菩薩的示現，面臨到大苦難，沒有放棄求生，堅強的等待被發現，被救援。阿爸好難過，我們的緣份這麼短暫，現在你已經啟程準備要回到觀世音菩薩的座前，阿爸和所有關心你的人，都會齊心唸佛，送你最後一程。」

「這幾天善恩住在醫院裡，見到許許多多來關心他的人，他的心被撫慰，我相信善恩離世前心是溫暖，穩定許多的。」徐文良在文末感謝曾經幫助善恩的醫護人員，「你們不厭離污穢，一心一意只想幫助善恩離苦，真的讓我們由衷感佩，代替善恩謝謝你們。」

消息曝光後，讓網友們感到相當心痛不捨，紛紛留言「寶貝善恩不痛了，去快樂的地方奔跑吧」、「善恩不痛了，你已經好了」、「善恩一路好走，當個開心的天使吧」、「願你來世可以投胎到好的家庭、疼愛你的家庭」、「忍不住還是哭了，為善恩你那短暫悲苦的這世，希望最後這段艱辛的時間，你有感受到大家對你滿滿的愛。」