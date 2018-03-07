「95公斤豪華臀」撐爆衣服！她自傲：我能讓交通癱瘓

2018年03月07日 20:10 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

西非象牙海岸一名女子因擁有60吋豪華臀引起關注，甚至被當地人稱做「西非金卡戴珊」（The African Kim Kardashian），但她卻強調絕對沒有動刀進行豐臀手術，凹凸有致的身材全來自家人遺傳的「自然美」，「如果要我形容自己，我會說我超爆性感！」

綜合外媒報導，這名女子名為亞奧（Eudoxie Yao），體重高達209磅（約95公斤），但她卻對自己前凸後翹身材感到相當驕傲，平時也喜歡穿著火辣緊身衣物大秀好身材，她說：「我不愛寬鬆的衣服，我愛穿緊身衣物，假如不夠緊的話，我還會把衣服改小。」

亞奧（Eudoxie Yao）體重約95公斤，但她卻對自己身材相當驕傲。(圖/翻攝自Eudoxie Yao facebook)

亞奧表示，名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）是她的偶像，只因為金扭轉了以往男人只喜歡纖瘦女子的刻板印象，讓像她這樣身材曲線明顯的女子更受到關注，「我這種體型的人通常會想辦法用衣服遮蓋身材，但我不會」、「每當我踏出家門，都使人們感到震驚...我能夠讓交通癱瘓」。

亞奧對自己身材相當有自信，吸引超過50萬人追蹤其instagram，但也有網友質疑其誇張曲線是經過豐臀手術，她則強調自己的身材是「自然美」，並透露祖先的身材比她更豐滿。而她也因此成了公眾人物，時常出席公開活動和電視節目，儘管如此，但她卻表示要找到能夠接受她一切的另一半不容易，「有些男人一看到我就被嚇跑了！」

就算身著寬鬆浴袍，也不能掩飾其凹凸有致的好身材。(圖/翻攝自Eudoxie Yao facebook)