「一天存50明年去泰國！」 10種存錢旅遊計畫法曝光

2018年03月08日 07:31 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

日前有網友分享「365存錢法」，能夠在一年之內存下6萬6795元，相當於一天存了183元，創意方法曝光後引起網友暴動。近日，有臉書粉絲專頁分享了存錢旅遊計畫，可以看出一天存10種不同的金額，一年後相對可以去的國家，引起網友熱烈討論。

存錢習慣相當重要，以便未來不時之需之外，還能在辛苦的工作後來趟旅行犒賞自己。臉書粉絲專頁《經典語錄》日前在臉書上分享「存錢旅遊大計畫」，公布了10種每日存錢法，以及一年後相對應能去旅遊的國家 ：

一天存50元台幣：泰國（一年存下1萬8250元）

一天存100元台幣：越南（一年存下3萬6500元）

一天存120元台幣：韓國（一年存下4萬3800元）

一天存150元台幣：日本（一年存下5萬4750元）

一天存200元台幣：馬爾地夫（一年存下7萬3000元）

一天存250元台幣：埃及／杜拜（一年存下9萬1250元）

一天存280元台幣：土耳其／瑞士／墨爾本（一年存下10萬2200元）

一天存300元台幣：希臘／紐約／歐洲（一年存下10萬9500元）

一天存350元台幣：紐西蘭／地中海（一年存下12萬7750元）

一天存450元台幣：芬蘭（一年存下16萬4250元）

網友們看後紛紛驚呼「豬公買好存起來」、「一天不喝珍奶，十天後你就可以存下十杯珍奶的錢」、「我把菸戒了，明年就可以去希臘了」、「一天存450元，大概一個禮拜就會死亡了」、「我覺得兩津的存錢法才厲害，第一天存10元，第二天加倍存20，第三天再加倍存40，以此類推每天加倍給它存下去，一個月後人人都是億萬富翁」。