「非本棟住戶請勿停車」 這張小紙條讓兩派網友戰翻了

2018年03月08日 08:31 陳慶餘

一位住在新北市的女網友昨日上網抱怨，指出自己家樓下的空間被別人停走，因此她就將車子停到對面公寓的樓下，但沒想到卻被貼上一張寫著「非本棟住戶請勿停車」的紙條，而且還不只一次，於是她就報警處理，但沒想到警方卻向她表示這樣並不違法，讓她氣得表示「所以現在是想貼就貼嗎？那我貼100張貼紙還他也不違法囉！」而相關文章曝光後也吸引不少網友加入討論，更爆發出兩派意見的口水戰。

從女網友上傳到臉書社團《爆怨公社》的照片中可見，她將機車停在對方公寓的門口，雖然有留下一個行人通道，但還是難免影響到住戶進出。

因此就有其他網友認為「我住的地方鐵門也是這樣！以前也是這樣停！被人縱火…一燒起來門打開全都是火…現在門口禁止停車了」、「這個我拿大包小包鐵定勾到他的手把」、「不是人能過就叫入口，而是整個門口動線才是出入口」、「原來可以這樣停，告訴我妳家在哪我去停門口，看妳會怎麼想」。

對於遭到批評，女網友則是表示，她停的地方沒有劃任何的紅線，也不是騎樓，加上自已有留了空間給住戶與行人通行，該棟住戶不能因為自己想停就禁止別人停，況且自家的樓下也是被人這樣停，因此也有人力挺女網友，指出住戶貼的紙條是寫著「非本棟住戶請勿停車」，而不是禁止她停在出入口，況且這種停車情形在老舊的公寓本來就很常見，根本不需要小題大作。