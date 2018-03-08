慶祝38婦女節 挖新鮮有份禮物獻給獨特的「妳」

2018年03月08日 09:31 謝漢霖

每年的3月8日被定為「國際婦女節」，在這個特別的日子裡，《挖新鮮》當然沒忘了與你同慶！舉凡身邊的奶奶、媽媽、女同學、老師、女友、女同事等等隨時轉換不同身分的女性，都是你過節的對象喔！還沒想好要怎麼度過嗎？《挖新鮮》準備了一些小禮物要獻給每位獨特的女性，現在就從下載《中時電子報》APP開始，四步驟心意拿到手！

3月8日「國際婦女節」

【活動時間】2018/03/08 12：00~2018/03/19 23：59

【獎項】

精華青春露，1瓶/人

保濕水凝霜，1瓶/人

媽祖涼涼面膜+襪子，1套/人

【得獎名單公布】公佈在臉書活動頁，於2018/03/21 14：00

步驟一、成為「挖新鮮」的粉絲

步驟二、手機下載【中時電子報APP】

步驟二、手機下載【中時電子報APP】

步驟三、打開中時電子報APP後，任意截取一張圖

步驟三、打開中時電子報APP後，任意截取一張圖

最後一步、將手機截好的圖，直接上傳在臉書的留言下方處，即完成活動辦法！

完成以上四步驟，就有機會抽中婦女節好禮呦！

【領獎方式】

(1)親領：2018/03/21-2017/03/31(一至五，六、日的07：30-16：00) 前親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號 領取。

(2)回郵信封：請於收到中獎資訊後，寄「回郵信封」至【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號】中時電子報 行動應用組收

寄送步驟：

步驟一、請於郵局購買36元資費的「便利包」，約16×28cm

樣式如下連結：

https://www.post.gov.tw/post/internet/Postal/index.jsp?ID=1375868797974

步驟二、附上得獎人身分證影本

步驟三、將此便利包裝進「平信」中，再寄至【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號，中時電子報 行動應用組收。

步驟四、我們收到您裝有便利包的平信後，將於2018/02/12統一寄還便利包到您的手中。

請注意：需在2018/03/29前寄至本公司(以郵戳為憑)

【活動規範】

1.一個臉書帳號僅限參與一次本活動。親自領獎時，主辦單位也會核對您回傳的身分證正反面影本是否與您攜帶的身分證正本相符。

檢核時若有誤將不具抽獎資格。如中獎者之身分證明文件有不實、資料不全、錯誤，或冒用、盜用任何第三人資料時，主辦單位有權取消其得獎資格。

2.本活動之中獎者不得要求更改獎項、兌換成等值現金或將獎項轉讓給他人。主辦單位保留隨時修改活動辦法及獎項或終止本活動 或變更同價值商品之權利。

3.抽獎當日，經主辦單位及法務人員見證下透過電腦系統自動抽獎產生幸運得主。

4.本活動獎項寄送地區僅限台、澎金馬，主辦單位不處理郵品至海外地區等之事宜。參加者與本活動，即同意接受辦法注項規範如有違反，主辦單位得取消其參加或獎者資格。

5.若需委託他人代領，請受託人帶著委託人及自己的身分證，並在指定期限內完成領獎，方可領取獎項。

6.主辦單位就本活動參加者之資格，保有審查權利若以惡意電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式，或經查核有不符合本規定參加資格者明顯違反活動公平性之方式，一經本公司發現或第三人檢舉，主辦單位除得立即取消參賽者支參賽得獎資格並得追回獎金品。

7.本活動如有任何因電腦、網路話技術或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參與本活動者登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致無效情況，主辦單位及其活動小組不負責任何法律責任參加者與得獎者亦不得提出異議。

8.參加本活動之會員視同承認規定效力，如有未盡事宜，主辦單位保留、修改、終止變更活動內容細節之權利，且不另行通知。