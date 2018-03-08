婦人淨灘撿到寶物 發現132年最古老瓶中信

婦人淨灘撿到寶物 發現132年最古老瓶中信(圖翻攝自youtube/Kym Illman)

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/綜合報導
婦人淨灘撿到寶物 發現132年最古老瓶中信(影片來源youtube/Kym Illman)

不少人愛護環境，會至海邊幫忙淨灘。不過，澳洲一名婦人竟意外撿到寶物，經過專家鑑定後，發現這個寶物瓶中信已擁有132年歷史，且來自一艘德國船隻，成為全球歷史最悠久的瓶中信，如今還能完整的保留至今，讓許多人都震驚不已。

伊爾曼（Tonya Illman）一家人於今年1月至西澳大利亞海灘散步，期間發現有些垃圾，於是熱心的撿拾想回家丟，沒想到之後便發現，一個沒有蓋子的瓶子，裡面有一張捲著的字條，並被用繩子綁住，不過上面的字跡已有些模糊，伊爾曼將其打開，發現紙張上印有表格，還有用手寫的德文。

伊爾曼一家趕緊上網調查，發現德國海軍天文台曾於1864年至1933年間，在海上丟出千個酒瓶，且裡面都寫著日期表格、位置坐標與路線等，當時為了能夠了解全球海洋洋流，因此才進行此實驗，希望事後拾獲者可以寫下發現地點與時間，並將其送回位於漢堡的德國海軍天文台，或寄到附近的德國領事館。

婦人淨灘撿到寶物 發現132年最古老瓶中信(圖翻攝自youtube/Kym Illman) 婦人淨灘撿到寶物 發現132年最古老瓶中信(圖翻攝自youtube/Kym Illman)

伊爾曼的丈夫表示「這件事讓人非常興奮，想知道這個瓶中信是否具有歷史意義，還是一場惡作劇」，因此他們將其帶至西澳博物館，請該館的助理館長安德森（Ross Anderson）進行調查，得知該瓶中信屬19世紀中後期的荷蘭杜松子酒瓶，且於1886年6月12日從船隻寶拉號(Paula)拋出，距離西澳海岸950公里，比對紙條上的字跡與間距等，發現與當年「寶拉號」船長書寫的航海日誌字跡一致。

事後經德國聯邦海事及水文機構及德國國家氣象局研究，也證實瓶中信的真實性。研究人員推測，當時瓶中信在海上漂流1年後，就被沖至岸邊被沙堆埋住，直至遇到風暴才讓它「出土」，而此瓶中信擁有132年歷史，成為「全球歷史最悠久的瓶中信」。伊爾曼一家也為它設置網站，並將其借給西澳博物館展出兩年。

132年最古老瓶中信 網站
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