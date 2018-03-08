男童只剩半身懸在半空？仔細一看 12萬網友被騙倒

男童只剩半身懸在半空？仔細一看 12萬網友被騙倒(圖翻攝自推特/@nodowoyaku)

友善列印
/綜合報導

視覺錯覺總是能讓人感覺看見神奇的現象。日本一名女網友下班返家，恰巧碰見她的母親與孩子，不過她第一眼看見兩人時，卻發現兒子只剩上半身，整個人懸在半空，讓她擔心是自己眼睛疲勞過度導致，豈料仔細一看才知是錯覺，趕緊將這一幕拍下來並上傳至Twitter，引發網友廣大迴響。

日本一名媽媽‏@nodowoyaku日前上完大夜班返家時，正巧碰見母親與兒子下樓接她，但當時她卻被眼前的景象嚇壞，兒子只剩半身懸浮在半空中，讓她以為自己因長期在電腦前工作，導致眼睛過於疲勞，但仔細一瞧才發現，原來是兒子穿的褲子與石子路花色相近，才會造成錯覺。

男童其實有雙腳，而且模樣相當可愛(圖翻攝自推特/@nodowoyaku) 男童其實有雙腳，而且模樣相當可愛(圖翻攝自推特/@nodowoyaku)

該名母親將這個景象拍攝下來並上傳網路，許多網友紛紛表示「第一眼還以為看到鬼」、「這根本就是魔術啊」、「城市最佳偽裝」、「褲子完全融進背景裡了」，而這篇發文引發網友討論，截至目前已累積12萬網友按讚，許多人都被眼前的錯覺給騙了。

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