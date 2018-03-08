男童只剩半身懸在半空？仔細一看 12萬網友被騙倒

視覺錯覺總是能讓人感覺看見神奇的現象。日本一名女網友下班返家，恰巧碰見她的母親與孩子，不過她第一眼看見兩人時，卻發現兒子只剩上半身，整個人懸在半空，讓她擔心是自己眼睛疲勞過度導致，豈料仔細一看才知是錯覺，趕緊將這一幕拍下來並上傳至Twitter，引發網友廣大迴響。
日本一名媽媽@nodowoyaku日前上完大夜班返家時，正巧碰見母親與兒子下樓接她，但當時她卻被眼前的景象嚇壞，兒子只剩半身懸浮在半空中，讓她以為自己因長期在電腦前工作，導致眼睛過於疲勞，但仔細一瞧才發現，原來是兒子穿的褲子與石子路花色相近，才會造成錯覺。
男童其實有雙腳，而且模樣相當可愛(圖翻攝自推特/@nodowoyaku)
該名母親將這個景象拍攝下來並上傳網路，許多網友紛紛表示「第一眼還以為看到鬼」、「這根本就是魔術啊」、「城市最佳偽裝」、「褲子完全融進背景裡了」，而這篇發文引發網友討論，截至目前已累積12萬網友按讚，許多人都被眼前的錯覺給騙了。
仕事が夜勤事務なので、いつも一晩中パソコンをにらみつけて働き、帰ってくる頃には目が死んでいる。今朝おばあちゃんと迎えに来てくれた息子が空中に浮かんで見えて、「私もいよいよおしまいだ…泣」と思ったんだけど、今元気な目で見ても完全に浮いてるなこれ。 pic.twitter.com/rU2TIe11kb— かたゆまちゃん (@nodowoyaku) 2018年3月4日