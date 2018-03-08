花15萬整形長這樣！24歲女不滿意 耍賴不付款

2018年03月08日 11:33 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少愛美的女性，會至美容診所進行微整，但若不滿意該怎麼辦？大陸一名女子先前貸款割雙眼皮，但術後的成果讓她相當不滿意，當時認為自己花了冤枉錢，再者長時間未付款，加上累積的利息，總共欠債3.9萬人民幣(約新台幣19.5萬元)。

綜合陸媒報導，在杭州一間工廠上班的24歲女子小張，每個月薪水約3千元人民幣(約新台幣1.5萬元)，由於對於自己的長相不甚滿意，因此動了整形的念頭，直到去年在微信上認識一名男子，他推薦小張至當地某間整形診所動刀，因此決定進行割雙眼皮手術，但由於一時籌不出3萬元人民幣(約新台幣15萬元)，因此決定以借貸並以分期付款的方式付款。

小張整形術後照(圖翻攝自/網易新聞)

小張事後表示，認為術後的成效差，因此感到相當後悔，甚至還向院方提出退款要求，但對方並沒有同意，一個月後眼睛附近還出現疤痕，而且還是覺得痛，認為自己花了冤枉錢，因此不願意付費，術後一個月便收到還款通知，她也沒多加理會「心裡感覺不舒服，他們沒有幫我做好，所以我就認為自己不應該還這筆錢」。

由於未還款時間長再加上利息，已欠款3.9萬人民幣(約新台幣19.5萬元)。對此，診所負責人表示，並不認識推薦小張來動手術的男子，且貸款是小張自行辦理的，他們也給當事人相當合理的價格，因此術後是無法退錢的，至於術前術後有沒有改變，明眼人都看得出來，而眼角多出來的疤痕，則是因個人體質不同而改變，因此恢復狀況也因人而異。