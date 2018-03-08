「月支出7萬」30歲新婚夫貸800萬買房 網：人生勝利組

2018年03月08日 13:57 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

台灣近幾年景氣不佳，再加上房價居高不下，讓許多夫妻都不敢買房，寧願租屋也不願背負房貸。近日台中一名30歲的網友透露，結婚剛滿1年，目前貸款800萬元買房，每個月平均將支出7萬元，讓他備感壓力，因此發文想問問其他網友是否也是如此，有網友認為他是「人生勝利組」，不過也有人認為，未來有小孩就會很辛苦。

一名網友在PTT表示，「目前剛結婚1年多、雙薪，兩人加一加快6位數，尚無小孩。上上周買下一間房子，頭期200萬元，而裝潢電器方面壓在50萬至60萬元現金，貸款部分則約760萬元」，也提到自己買的房子位於台中東區，房子的規格是3房1廳、坪數42坪、公設31坪，試問其他網友「我是不是租房子就好？」

台中一名網友透露，目前貸款800萬元買房，每個月平均將支出7萬元，讓他備感壓力(示意圖非當事人/達志影像)

有網友認為，原PO這樣的生活已相當不錯「有結婚就贏了」、「貸超少耶！恭喜」、「人生勝利組」、「你3房1廳很便宜，已羨慕」、「有結婚買房子就屌打了」。不過也有人覺得，貸款買房並無優勢，且未來有孩子會更辛苦，「一輩子被房子綁住」、「雙薪扣掉房貸剩將近3萬，要養小孩很辛苦欸...」、「恭喜，悲慘人生第一階START」、「在台灣買房，就是終身為奴啦！傻傻的」、「等你小孩生了你就知道，日子不好過啊！小孩跟著一起吃苦」。

但也有許多網友認為，原PO的狀況是目前普遍夫妻所面對的「超正常啊！我月薪57k，自己背8百萬房貸」、「現在買房的新婚夫妻，都過這種生活，所以都沒人敢買了」。還有人認為，若是有能力就該選好地點置產，對未來也很有幫助「看你買那裡，如果是雙北就算現在小跌以後一定會大漲，看看20年前的房價就知道，有房比一堆買不起房租一輩子的好，以後你的小孩也會感謝你」。