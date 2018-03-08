韓女直播中想輕生！網友嗆「跳下去」 下一秒她抱狗躍下亡

2018年03月08日 14:32 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

日前南韓一名35歲女直播主在直播時，與網友們訴苦感情問題，還坦承自己有輕生的念頭，結果其中有網友疑似嘲笑，還留言「跳下去吧！」女直播主看完後，果真在直播中打開窗戶，接著從8樓往下跳，最後傷重不治身亡。

韓媒指出，該女直播主住在韓國釜山，5日在家中進行3個小時的直播，期間疑似因酒醉，開始亂脫衣服，還邊抽菸邊吐露心事，表明自己和丈夫離婚很痛苦等等。後來她說自己有輕生念頭，然而疑似有人留言「跳下去吧」，女直播主看到後，就突然抱起家中2隻狗，接著往8樓的窗外跳下，讓觀看直播的網友全嚇呆。

事後該名女直播主緊急送醫後，仍不治身亡。警方在蒐證過程中，發現該直播僅能錄下影片，但無法儲存網友的留言，所以也無法證明是否有人惡意慫恿她跳樓。

女直播主姜斗里也在2015年自殺身亡。(圖/Doori Kang臉書)

另外，2015年也發生一起韓國女直播主輕生的事件，一名女直播主姜斗里（音譯，강두리），擁有亮麗外型，直播內容以吃東西、打電玩《英雄聯盟》等遊戲為主，在南韓直播主界小有名氣，但2015年12月15日警方接獲報案，證實她已自殺身亡，而她生前曾說過「最近因為私人的事情非常痛苦」，最終親手終結年僅22歲的生命。

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