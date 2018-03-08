森林驚見活生生「無頭蟾蜍」 活命原因成謎

森林驚見活生生「無頭蟾蜍」 活命原因成謎(圖翻攝自推特/Jill Fleming)

友善列印
/綜合報導

地球上的動物，基本上都有頭部。不過，最近在美國卻驚見一隻「無頭蟾蜍」，他的身體與四肢都與其他蟾蜍一樣，詭異的地方就是牠沒有頭部，卻還能夠正常的活動，且頭部還有一個小洞，女大生將這個詭異景象PO上網，引發網友好奇，也讓許多科學家對此感到相當不解。

麻省大學安默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）一名女研究生吉兒(Jill Fleming)，日前在森林裡發現一隻詭異的蟾蜍，牠沒有頭部、眼睛、鼻子及嘴巴等器官，而原本的頭部反而出現一個小洞，最震驚的是，牠還活生生的在草叢間跳躍，詭異的現象讓人相當驚訝。

吉兒表示，她並不認為這隻蟾蜍是基因突變造成，並表示牠應該是近日才失去頭部的。有專家推測，該隻青蛙可能是遭老鼠啃食，也有網友認為，有可能是牠在補食蒼蠅幼蟲時，不小心遭到寄生，導致在蟾蜍的軟體組織中產卵，待幼蟲孵化後，再將宿主的肉吃掉，而牠前方的小洞可能是活命關鍵，不過目前僅是推測，科學家仍尚未找出正確原因。

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