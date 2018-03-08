電梯突故障！嬰兒車遭「上下搖晃」夾碎 母子接連慘死

2018年03月08日 15:28 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

電梯故障千萬別開門！日前俄羅斯發生一起電梯故障意外，一名38歲的母親帶著約6個月大的嬰兒搭乘電梯，不料卻在3、4樓時電梯突然故障，劇烈地上下搖動，造成該對母子在前後5分鐘接連重傷身亡。事後孩子的父親奧列格（Oleg）氣得要對負責人提告。

綜合外媒報導，2014年，一名母親西蒙諾娃（Natalia Simonova）帶著6個月大的嬰兒弗拉基米爾（Vladimir）外出，但電梯在行駛期間，突然在3、4樓層間卡住不動。當時，西蒙諾娃試圖自行打開電梯門，想要將嬰兒車推到外面，沒想到電梯又突然上下晃動，當場把嬰兒車夾碎，嬰兒當場身亡。

接著西蒙諾娃馬上打電話給丈夫奧列格求救，等到奧列格趕到現場後，與鄰居合力將電梯門打開，「我的兒子與嬰兒車都被擠壓，他倒掛在那裡，我當時還以為他活著。」然後當奧列格將嬰兒車拉出時，電梯又開始搖晃，導致西蒙諾娃也不幸罹難，母子前後的死亡才經過5分鐘。

奧列格痛苦地表示：「那電梯就像瘋了般，不停上下起伏。它殺了我兒子，再來是我的老婆，我無法相信他們都死了。」他也誓言要對相關責任人提告，「我會告他們，我知道誰負責管理這些街區，對於他們的老闆，一切訴諸法律，他們沒有修理任何設備。」根據當地法條指出，如果有關單位提供不安全的設施而造成人員死亡，最高可判10年有期徒刑。

此外，若被困於電梯時，請民眾按對講機或利用通訊設備與管理員聯繫，千萬別嘗試打開電梯門，避免墜落或意外發生。如果搭乘電梯突中遇到火災、水災、地震，請按最近樓層或停止樓層，並立即離開。