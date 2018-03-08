被捧在手心寵！班上只有一個她 男同學集資送禮給「機械系班花」

2018年03月08日 16:06 陳慶餘

班上的男同學把陳文淇捧在手心寵（翻攝梨視頻）

在中國大陸，3月7日是所謂的「校園女生節」，不少男學生都會趁著這個時候，送禮物給班上的女學生。廣東華南理工大學機械系一年級的陳文淇，就因為是班上唯一的女學生，因此班上的男生就趁著節日，集資送了一整套共13支的口紅套組給她，讓不少女網友都直呼好羨慕。

根據《梨視頻》報導，就讀於廣東華南理工大學機械系的陳文淇是班上唯一的一個女學生，班上的男生都相當寵她，「大一開學到現在，我都沒有自己搬過行李，幾乎連喝水都沒自己開過」，男學生更趁著校園女生節，集資送了一整套的口紅套組給她，當成去年男生節陳文淇請全班男生喝奶茶的回禮。

「今天早上上完高數課之後，班長就過來說『等等班花別走』，男生就全部都圍過來了，班長就提著禮物來找我」，對於收到這麼貴重的禮物，陳文淇受寵若驚的表示，之前聽到男生送女生口紅，都會擔心挑不對色號，但班上男生就霸氣的回應「既然這樣那就買一整套吧！」至於被問到有沒有考慮在班上找個男朋友，陳文淇則是笑著表示，她已經有男友了。

相關消息在網路上曝光後，不少女網友都直呼好羨慕，紛紛留言表示「別人的同學總是不會讓我失望」、「學文科的女孩表示：我們女生都當男生用，羨慕了」、「女孩也很溫柔啊，男生節送全班男生奶茶唉～體貼是相互的嘛」、「本以為是個喜劇，看完最後一句話才知道是個悲劇…（指女方有男友）」。